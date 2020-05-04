立委爆北富銀紓困貸款竟收8萬手續費「變相加息」　金管會喊查！

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者黃國霖攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊國內經濟，政府積極推動紓困方案，立委林楚茵今（4）日在財委會上爆料，有民營銀行收取高額手續費，批評這根本是「變相加息」；金管會主委顧立雄對此指出，會盡快了解，顯然有不合理之處，會加以處理。

立委林楚茵質詢時表示，她接獲一起陳情案，陳情人向民營銀行申請營運資金貸款170萬，手續費就高達8萬，而同樣的方案到台灣銀行，核貸280萬元，卻不用手續費，是否有不合理之處？

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金管會主委顧立雄指出，目前勞動部10萬元的紓困貸款，還有協助小規模營業人的50萬紓困貸款，都有協調銀行不收手續費，聯徵中心也不收查詢費用，是否能請委員提供是哪家民營銀行。林楚茵則說，「是台北富邦銀行」。

針對陳情案，顧立雄表示，金管會會盡快了解，顯然有不合理之處，會加以處理。

金管會銀行局長邱淑貞會中也補充，由於是紓困案，會就銀行手續費收取方式再去檢討。

林楚茵又問，各部會皆針對不同對象提出各種紓困方案，民眾要如何挑選最適合的方案，銀行是否有提供資訊的義務？

顧立雄則說，紓困貸款方案確實有複雜的一面，要求總行一定要清楚讓行員能夠理解，並且在每個分行都設置專人負責解說。