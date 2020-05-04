軟銀淨虧損上調20％！　預計虧損將破2500億元

▲軟體銀行執行長孫正義。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

軟銀表示，截至3月為止的上一個財年，WeWork投資的部分將損失約7,000億日圓（約新台幣1,954億元），其中更有來自願景基金（Vision Fund）的虧損。兩週前軟銀就預告創紀錄的年度虧損消息，震驚了投資者，集團在願景基金挹注超過135億美元（約新台幣4,023億元）的資金。

軟銀集團上週四將預期淨虧損從7,500億日圓上調至9,000億日圓（約新台幣2,512億元），其中來自願景基金對WeWork的投資虧損就有7000億日圓。

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最新消息進一步指出，軟銀下個月發佈的財報將會更加糟糕，除了面對疫情的壓力，願景基金在全球科技行業所投資的公司都遭遇到巨大的壓力，包括Uber、滴滴、Oyo和Grab等公司的股份。在日股今日的早盤交易中，軟銀股價下跌0.54％，收在4,608元。

旗下願景基金規模千億美元，投資了大量熱門科技創業公司，投資往往達到數億至數十億美元，幫助它們迅速發展並大幅提升估值；然而在上一年裡，願景基金的投資顯得相當失敗。這也迫使軟銀執行長孫正義在今年3月，意外地宣佈將廉價出售410億美元的資產，以回購股票來減緩集團的財務壓力。

根據美國媒體的統計，在截至今年2月底的4個月中，軟銀旗下投資的10幾間創業公司，已共計超過7,300人失業。



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