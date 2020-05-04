每月上千人參觀的宜蘭博士鴨　紓困到手強化員工訓練

▲「宜蘭博士鴨」申請紓困，得到薪資及營運補貼，讓10多位員工得到在職訓練。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

行政院紓困2.0方案提供薪資及營運補貼，成為受疫情衝擊企業的救命錢，經濟部今（4）日表示，台灣第一家鴨賞觀光工廠「宜蘭博士鴨」申請紓困，得到薪資及營運補貼，讓10多位員工得到在職訓練，以期在疫情過後力拚新的商機。

新冠肺炎疫情延燒，衝擊我內需型產業，宜蘭博士鴨肉製品大廠，傳承百年的悠久歷史，為推廣鴨賞文化成立台灣第一家鴨賞觀光工廠，每個月可以吸引上千人參觀。

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官員指出，受到疫情衝擊，除了影響博士鴨觀光工廠的參觀人數，伴手禮的市場也大幅萎縮，營收銳減的情況下，還要營業成本及每月薪資等費用等支出，成了龐大的負擔。

博士鴨申請政府紓困案後，得到薪資及營運補貼，讓10多位員工不裁員、不減薪、不減班休息，更趁這個時機安排員工在職訓練，升級公司的軟硬體設備、強化營運體質，才能在疫情過後力拚新的商機。

經濟部表示，「保企業、穩就業」為紓困的核心目標，期透過「補貼、減免、貸款」三大紓困方式，協助企業在艱困時期取得足夠資金、繼續營運，以避免員工失業、維持員工薪資所得及消費能力。因此，本部紓困主要適用對象為企業，全力協助受影響企業度過疫情難關。