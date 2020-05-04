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晟德投資水木易德投資基金有成　旗下億華通、天智航將登陸科創板

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▲晟德,順藥,永昕,順藥總經理林榮錦,許瑞寶。（圖／記者姚惠茹攝）

▲晟德集團董事長林榮錦。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導
 
晟德（4123）今（4）日宣布，投資的產業基金水木易德投資旗下北京億華通科技股份有限公司及北京天智航醫療科技股份有限公司2個投資項目，已通過科創板上市委審議會議核准，即將登上擁有「中國那斯達克」之稱的科創板掛牌。
 
晟德表示，水木易德投資基金隸屬於北京清華工業開發研院的投資平台，聚焦於有明確商業驅動價值以及符合應用情境的創新科技產品，期待打造高戰略性的產業鏈與生態圈，並為終端市場提供完整解決方案。
 
晟德集團董事長林榮錦表示，除了深耕生技及大健康產業，積極擴大集團綜效以提升整體競爭力，同時也透過與擁有不同領域專長與人脈的投資夥伴合作，累積跨產業的投資經驗與知識，並進一步找出能帶動策略成長的新領域、明星產業，投資水木易德投資基金便是一個很好的例子。

林榮錦指出，晟德自2014年投資至今，很高興見證產業的發展脈絡，藉由投資基金晟德一方面建備了趨勢學習的能力，另一方面也幫助深具潛力的優質企業有更好的進展，符合企業鼓勵創新的核心價值。
 
晟德指出，億華通是中國大陸一家大型乘用車的氫燃料電池動力系統供應商，作為氫能產業的先驅，其專注於氫燃料電池發動機系統技術的研發與產業化。

晟德進一步指出，目前億華通已建構以自主氫燃料電池發動機為核心，涵蓋包括雙極板、電堆、整車控制器、智慧DC/DC、氫系統、測試設備、燃料電池實驗室全價值鏈的完整生態系，致力於打造更好的氫能解決方案。

請繼續往下閱讀...

晟德說明，億華通2015年成功掛牌新三板，成為中國大陸第一家氫能上市公司，並在今年4月30日通過科創板上市委審議會議核准，可望成為首發登陸科創板的氫能標竿企業。
 
晟德指出，天智航是中國大陸骨科手術機器人的領導企業，專注於骨科手術機器人的研發、生產、銷售和服務，是大陸唯一一家、全球第五家取得醫療機器人註冊許可證的企業，其研發的第三代手術機器人覆蓋50%以上的常見骨科手術，並在臨床試驗中精準完成胸椎段與頸椎段的高難度手術

晟德進一步指出，天智航在2015年成功掛牌新三板，並在今年4月1日通過科創板上市委審議會議核准，瞄準成為「醫療手術機器人」的第一股。

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