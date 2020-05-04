立委爆陸資又介入大同　顧立雄：金管會朝3方向啟動調查

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

陸資違規投資大同案，近期再度傳出有陸資介入，金管會主委顧立雄今（4）日在財委會上表示，先前金管會查出的陸資，當初確實有在集中市場出清，至於後續是否有陸資持有大同股票，「我們持續調查中」，從3大方向來了解，包括受託保管專戶背後實質受益人、相關金流以及受託帳戶提出金流說明，加上監理單位進行調查。

立委高嘉瑜質詢時表示，金管會先前掌握違規投資大同股票的上海龍峰集團，持股18%已全部出清，詢問是否有了解背後轉讓對象是誰，是否有「左手轉右手」的問題？

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金管會主委顧立雄指出，當初是在集中市場出清，至於後續情況是否有陸資持有大同股票，「我們持續調查中」。

高嘉瑜進一步詢問，若具有陸資背景，透過託管機構持有大同股票，如群益金鼎受託保管專戶、滙豐託管新加坡銀行等，根據法規，受益人與轉讓人皆須金管會同意，若違法持股18%，是否要求提供受益人是誰？

顧立雄說，由於是在公開交易市場售出，而背後受益人及相關金流都持續調查中。

高嘉瑜又問，大同將在6月底召開股東會，若透過背後陸資掌控經營權，金管會將會有什麼方式來處理，是否能行使股東權？

顧立雄表示，「我們都有查詢管道」，也就是受託保管帳戶的金流、實質受益人都需經相關管道查詢，若有查到陸資，都會依法進行處理。

至於需要多久時間查核完畢？顧立雄也提及，受託帳戶提出金流說明，加上監理單位進行調查，無法說多久才能查出，由於金流掌握不在金管會，但查出結果將會進行處分。

顧立雄也強調，金管會對於此案並沒有消極處理，先前已開罰3次，且當下立即停止股東權，而行政機關進行處分皆須有具體事證，查清楚相關金流，確定最終受益人是否為陸資，必須要有相關事證，目前都在調查中。