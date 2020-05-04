認捐會今登場！歐盟預計籌措82億美元　為「所有人」研發疫苗

▲歐盟預計籌措82億美元的資金來投入疫苗研發。（示意圖／123RF）

實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎當前，各國都希望能研發出疫苗以避免疫情繼續延燒。歐盟希望能在今（4）日在線認捐會議上募集到82億美元（約新台幣2443億元）的資金，並投入疫苗的研發，讓醫療技術高質量、低成本，同時及早達到全球都能普遍接種疫苗的目標。

據《彭博社》報導，歐盟主席烏爾蘇拉.馮德萊恩（Ursula von der Leyen）為了及早產出新冠肺炎的疫苗，因此決定向各界募資82億美元（約新台幣2443億元）來投入研發。馮德萊恩強調，加快疫苗的研發是為了所有人，絕非只有成功開發疫苗的國家能使用，因此需要全球共同協助。

據歐盟官方網站指出，二十國集團（G20）的領導人都支持世界衛生組織（WHO）和其他全球衛生行動者共同採取的措施，同時希望能夠加速、擴大疫苗和其他挽救生命的治療研究，讓全球的每個人都能獲得公平的分配。

▲多國都在積極研發疫苗。（示意圖／路透）

歐盟提倡的在線認捐會議在今（4）日登場，預計募得82億美元（約新台幣2443億元）的初始資金，並彌補全球備災監測委員會（GPMB）及其他機構的全球資金缺口。

歐盟邀請世界各地的夥伴加入，把籌措的資金能提供給科學家、監管機構、政府、國際組織、基金會及醫療保健人員，讓全球間能夠相互合作。此外，他們也很高興能夠和比爾及梅琳達.蓋茲（Bill & Melinda Gates）基金會、惠康（Wellcome）基金會等經驗豐富的組織攜手合作。

此外，籌措到的資金也將提供給公認的全球衛生組織積極開發和部署，如流行病防備創新聯盟（CEPI）、全球疫苗免疫聯盟（Gavi）等，希望能早日研發出新冠肺炎的疫苗，也找出有效的治療方式。

歐盟希望大家都能夠公平使用到高質量但低成本、能負擔的醫療技術，因此才會公私共同合作。在過去二十年來，他們也為地球上許多貧窮的國家提供救生疫苗，而在未來，他們更會持續努力並適時調動資源，實現全球都能普遍接種疫苗的目標。