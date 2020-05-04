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疫情黑天鵝襲擊！　上市櫃公司第1季營收衰退6.5%

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▲▼立法院財政委員會,金管會主委顧立雄 。（圖／記者李毓康攝）

▲金管會主委顧立雄 。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊金融市場，金管會主委顧立雄今（4）日在立法院財委會表示，今年首季上市櫃公司營收衰退約6.5%，幅度並不大。

立委曾銘宗在財委會質詢時指出，受到疫情影響，台股前陣子一度跌破8,600點，如今已回穩至萬點關卡之上，金管會先前祭出限縮借券賣出及限空令共2措施，是否要提前退場，否則長期下來恐會扭曲市場，導致政策工具鈍化，未來再出現更嚴重情況時，恐無政策工具可用。

請繼續往下閱讀...

金管會主委顧立雄對此表示，這2項措施原則上以3個月為主，也就是實施到6月18日，當時是考量疫情在全球擴散，造成投資人心理上恐慌，但這2措施相對「溫和」，像是借券賣出量從30%降至10%，並非降為零，而限空令也是限制3.5%的跌幅，並非完全禁止放空。

顧立雄強調，以3個月為原則，但會視疫情情況，若歐美國家獲得一定程度的控制，屆時將會來檢討，若疫情再度惡化或投資人過度恐慌，金管會也有第2、3階段的措施可以使用。

曾銘宗又追問，5月15日公布上市櫃公司第1季財報，營收是否有大幅度變動？顧立雄則說，衰退幅度並不大，約6.5%，至於獲利部分則尚未拿到資料。

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