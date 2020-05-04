2020總統就職紀念酒曝光！　台酒新推5款限量預購開跑

▲在今年總統就職日前，台酒這次一共推出5款就職紀念酒。（圖／台酒提供）

記者紀佳妘／台北報導

520總統就職日即將到來，台灣菸酒公司推出總統就職紀念酒行之有年，每每都能引起搶購熱潮，今年1月現任總統蔡英文以史上最高票817萬票當選連任，引發國際關注。這次特別在就職日期，台酒推出5款就職紀念酒，每支酒款都各具意義，以獨特的設計理念，一同紀念這個特別的時刻。

台酒表示，4年前請來知名設計師聶永真設計第14任總統就職紀念酒產品包裝，一上市就造成搶購熱銷，而今年與文化總會合作，再度邀請聶永真攜手開發第15任總統就職紀念酒，同時這5款總統府授權的就職紀念酒，每一款酒的設計包裝都是量身打造。

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今年推出的5款紀念酒，每款瓶身設計皆搭配酒品調性，以「就位」、「綻放」、「承」、「方向」、「煦陽」等概念，象徵台灣已經就位，準備於國際綻放，承襲著舊有傳統，同步迎接新的階段來臨，即使前方有雲霧遮蔽，但陽光仍然能帶領我們找到方向。

台酒指出，5款紀念酒款皆為台酒全新開發調製的新酒款，每款酒皆象徵台灣的在地精神，選用高價位的「特選原料」、職人「特別釀造」、專業嚴謹的「特優品質」，喝起來別具風味，，就算不是酒饕的消費者也都準備手刀搶購，將台灣總統大選創歷史紀錄高票當選的總統就職紀念酒買回家品飲與收藏。。

台酒也提及，自5月6日起，民眾可於各大超市、量販店、便利商店購買台啤特釀「淬」；OMAR單一麥芽威士忌特別款、玉山台灣原窖十年陳高、玉泉珍藏30年陳紹等3款酒，則於5月19日前至台酒直營便利店、各酒廠展售中心預購，可享有95折優惠。5月20日後5款紀念酒除於台酒自有通路販售，也將陸續於4大便利超商、酒專通路販售。