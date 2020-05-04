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中經院：4月PMI創有史以來最大跌幅　大跌5.5個百分點至47.6％

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▲▼中經院副院長王健全。（圖／記者余弦妙攝）

▲中經院副院長王健全。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中華經濟研究院今（4）日公布4月採購經理人指數，經季節調整後PMI中斷連續6個月的擴張轉為緊縮，指數大跌5.5個百分點至47.6%，創2012年7月創編以來最大跌幅。新增訂單與生產數量指數的大幅下跌並呈現緊縮是本月製造業PMI轉為緊縮的主因之一。

中經院指出，五項組成指標中，新增訂單轉為緊縮，生產與人力僱用持續緊縮，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張。而六大產業中，四大產業回報PMI為緊縮，依緊縮速度排序為交通工具產業、電力暨機械設備產業、基礎原物料產業與食品暨紡織產業。僅電子暨光學產業與化學暨生技醫療產業之PMI仍呈現擴張。

請繼續往下閱讀...

另外，根據調查顯示，2020年4月臺灣非製造業經理人指數（NMI）指數已連續3個月呈現緊縮，本月指數僅微幅攀升0.2個百分點至42.5%。

在四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現緊縮，供應商交貨時間呈現上升。七大產業NMI皆呈現緊縮，依緊縮速度排序為住宿餐飲業、零售業、運輸倉儲業、資訊暨通訊傳播業、金融保險業、營造暨不動產業與教育暨專業科學業，僅批發業仍回報NMI為擴張。

展望未來，「未來六個月展望」指數續跌3.0個百分點至25.7%，再創2012年7月創編以來最快緊縮速度。在六大產業中，四大產業回報PMI為緊縮，依緊縮速度排序為交通工具產業（33.9%）、電力暨機械設備產業（39.5%）、基礎原物料產業（42%）與食品暨紡織產業（49%），僅電子暨光學產業（56.8%）與化學暨生技醫療產業（51.6%）仍回報擴張。

而全體非製造業「未來六個月展望」續跌在3月滑落至創編以來最低點（13.7%）後，持續停留在20.0%以下的緊縮速度，指數為17.8%，較3月指數回升4.1個百分點。八大產業全數回報未來六個月展望為緊縮，各產業依指數緊縮速度排序為住宿餐飲業（4.5%）、零售業（13.0%）、金融保險業（16.0%）、運輸倉儲業（17.2%）、營造暨不動產業（18.8%）、批發業（19.8%）、資訊暨通訊傳播業（20.6%）與教育暨專業科學業（33.3%）。

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