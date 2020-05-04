房貸、車貸紓困擬長延至今年底！　金管會主委顧立雄：最快5月底公布

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，金管會研擬放寬個人貸款紓困，適用期間從原先的7月底延至今年底，金管會主委顧立雄今（4）日表示，視疫情發展狀況，包括台灣、美國等地，希望與銀行公會協商後決議，預計5月底前會對外公布。

金管會2月18日宣布，針對受疫情影響的人，提供個人貸款紓困措施，包括信用卡帳單應付帳款可申請緩繳3至6個月，以及個人貸款本金或利息可申請展延3至6個月，展延期間免收違約金及遲延利息，並從今年2月起至實施7月底止。

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立委曾銘宗今天在財委會上質詢時表示，金管會研擬放寬個人紓困貸款方案，預計何時會開始適用？

金管會主委顧立雄指出，第一波針對房貸、消費性貸款等，原先是實施到7月底，但目前疫情狀況可能需要再展延，希望與銀行公會協商後決議，預計5月底前會公布。

曾銘宗建議，企業大型貸款已延至明年底，建議個人貸款也能延至明年6月底或明年底，否則延至今年底可能「太短了」。此外，若受疫情影響者能否調降利率？

金管會銀行局長邱淑貞指出，目前規劃視疫情關係，先延到年底，申請時間待確定後則會公告，讓個金貸款人作為遵循。

顧立雄也提及，「我想我們5月底來看看疫情發展狀況」，像是台灣、美國等地，委員意見也會納為考量，至於降息一事，他認為，上次央行降息1碼，公股行庫針對消費性貸款最多降3碼，而民營銀行也針對受疫情影響的客戶也會參考比照辦理。