疫情受創最嚴重！J.K.羅琳捐3800萬　助家暴受害者與街友

▲ J.K.羅琳將捐贈100萬英鎊，幫助無家可歸的人，以及家暴受害者。（圖／翻攝自Facebook／J.K.羅琳）

實習記者施怡妏／綜合報導

「哈利波特」（Harry Potter）系列小說作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）2日表示，將捐贈100萬英鎊（約新台幣3,800萬元），幫助在疫情期間無家可歸，以及家暴的受害者。先曾JK羅琳曾傳出「具有新冠肺炎症狀」，但後來靠著呼吸道療法目前已完全康復。

綜合外媒報導，54歲的J.K.羅琳將這筆款項捐給慈善機構「危機」（Crisis）和「避難所」（Refuge），「在這樣的疫情危機當中，最貧困、最弱勢的族群，受到的創傷也會是最嚴重的。」這兩間機構分別是幫助無家可歸的人，以及家暴受害者，對於J.K.羅琳的捐款感到非常感動。

▲「霍格華茲大戰」22週年！J.K羅琳心痛發文。（圖／翻攝自推特）

J.K.羅琳2日在推特上發文，「今天是霍格華茲大戰（the Battle of Hogwarts）的22週年，我必須老實說，現在談論虛構的死亡是不適合的，因為現實生活中，有太多的人正在失去摯愛的親人」，為了紀念霍格華茲大戰，將捐贈100萬英鎊給需要的人。

路透社曾報導，全球受到疫情肆虐，弱勢族群的人們受到的創傷最嚴重。聯合國表示，社會上家暴問題越來越嚴重，變相成為一種「幽靈疫情」（shadow pandemic）。