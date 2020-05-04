最有錢／傻存ETF比定存股好？海賊王PK哆啦A夢

新聞節目中心／綜合報導

如何做定存股和ETF一直是投資人間最夯的議題，而在無風無浪的情勢下，不論定存股和ETF都是很好的布局，但新冠危機之時，投資人子彈有限，到底要存股好，還是買ETF佳？5/4的《雲端最有錢》節目，邀請到獅公分析師李永年、算利教官楊禮軒、哆啦王張遠一起來討論，給你最透徹的投資方向。

在全球主要央行推出無限量 QE，帶動股市反彈，熱錢不斷湧入，台股已站穩十年線，在美股漲勢的激勵下，再加上外資反守為攻，帶旺股市，台股已突破季線，往10900點挺進，這波火熱的漲勢，大盤到達12000點似乎指日可待。這波續揚好像已讓台股走出谷底，但疫情和油價波動的影響仍在，經濟數據不斷下修，不確定的復甦力道必定會影響未來走向，面對如此震盪的格局，選股策略和操作方向又應當如何？

而近年ETF成為投資人熱門追逐商品，但你知道市面上各式ETF商品的推出，你是否眼花撩亂？特別是負油價之亂衍生出一堆關於原油的ETF，你真的弄懂了嗎？ETF很多地雷你不能踩，否則你會抱的不安心，跌的很傷心！

請繼續往下閱讀...

台股未來走法拿不準好鬱悶！那就看卡通吧！理財必知的關鍵觀念、投資教戰法則竟藏在哆啦Ａ夢和海賊王裡？讓海賊王和哆啦Ａ夢告訴你理財最重要的事。投資操作最正確的觀點，所有精彩內容都在5月4日《雲端最有錢》！