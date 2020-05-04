金髮妹與男友「滾床被繼父當場開門」　竟找殺手滅口…對話截圖曝噁心謊言！

▲佩魯索跟男友被抓到在床上之後，竟策畫殺掉繼父。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國賓夕法尼州一名16歲少女因為被繼父抓到與男友同床，一氣之下竟與男友討論如何「處理」掉繼父，甚至在Snapchat上找尋殺手幫忙。在案發前，少女男友曾問「確定這樣殺掉他沒有問題嗎？」少女還冷血的回應，「我對他沒有任何感情了，我只想跟你在一起。」全案曝光後連執行法官都感到相當不可置信。

根據《太陽報》報導，布萊克（Howard Blackburn）上週發現了繼女佩魯索（Angelina Peluso）跟19歲男友偉佛（Weaver）睡在同一張床上，事後相當嚴肅的訓斥，在偉佛離開家裡後，布萊克更是打了佩魯索一巴掌。但佩魯索事後卻跟男友哭訴自己遭到繼父的性侵，小倆口開始萌生出「除掉」布萊克的想法。

偉佛在Snapchat上跟朋友說了這件事，朋友表示可介紹一個「處裡的人」給他們，事後偉佛與這個人聯繫，並提到希望可以在布萊克下班之後埋伏在車子附近將他殺害，甚至要求最後「要連屍體都一起處理掉」。此外，偉佛也詢問女友「真的確定可以接受繼父被除掉嗎？」佩魯所則表示，早就已經受不了繼父十多年來的折磨，「而我想要的只是跟你在一起」。

然而偉佛跟佩魯索卻沒有想到，這個計畫早就被線人所掌握，並且提供給當地警方。事後這位縣民與便衣警察找上佩魯索與偉佛，接受訊問時，佩魯索卻改口「只是希望繼父受到一點傷害，沒有想要將他殺死」，但偉佛卻表示，女友都知道計畫，甚至希望布萊克死掉。最終法官將兩人以一級謀殺罪起訴。