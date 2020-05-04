金正恩剛現身就傳槍響！北韓被爆：彈襲南韓哨所時「人民軍仍淡定種菜」

▲金正恩1日出席肥料工廠竣工儀式，打破病危傳聞。（圖／翻攝自北韓官媒，下同）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩神隱20日，直到北韓官媒2日登出他1日出席工廠竣工典禮的照片，才破除病危傳聞。然而北韓3日卻無預警對非軍事區（DMZ）發射數枚槍彈。事後南韓軍方表示，「北韓如果是蓄意挑釁，應該會選在視線良好的日子，但當天濃霧瀰漫，應該只是偶發性意外。」據悉，事發前後，在北韓哨所附近的農田仍有人民軍在耕作，絲毫不受影響。

根據《中央日報》報導，南韓軍方認為，「槍擊當時，由於濃霧瀰漫增加射擊難度，如果北韓真的是蓄意為之，那麼應該會選在天氣良好的時候，才能增加命中率。」對於此次事件，南韓軍方稱，「我們認為一切只是意外。」然而外界卻認為，北韓在如此敏感的DMZ進行「偶然地射擊」，子彈又剛好射中南韓的哨所，一切說是失誤或是湊巧都太過勉強。





韓南大學國防戰略研究所兼任教授楊旭（양욱，音譯）表示，如果要在DMZ內進行射擊，勢必要獲得北韓高層的許可，（政府）排除北韓有故意為之的可能性非常危險」，「尤其是在南北韓軍事當局試點撤離的非軍事區監視哨所，發生這樣的槍擊事件，不排除這是政治行為。」

南韓聯合參謀本部3日指出，非軍事區（DMZ）內中部戰線江原道鐵原郡第3師團所在的監視哨所（GP）約於今晨7時41分（台灣時間6時41分）左右突遭北韓發射的數枚槍彈擊中，南韓軍方隨即依據應對指南，在現場指揮官判斷之下以廣播警告並鳴槍2次，所幸無人員傷亡，裝備也無損傷。