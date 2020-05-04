救命錢來了！沈榮津：疫情薪資補貼已發26億元「5萬人有感受惠」

▲經濟部長沈榮津今（4）日於立法院表示，疫情薪資補貼截至目前已發出26億元，全台共有5萬名勞工受惠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，政府紓困一波波。經濟部長沈榮津今（4）日於立法院表示，疫情薪資補貼截至目前已發出26億元，全台共有5萬名勞工受惠，申請企業以商業服務業最多。

立法院經濟委員會今天以「原住民及原住民族地區產業及個人紓困情況，以及未來如何進行臺灣產業振興復甦超前部署，避免經濟陷入通縮困境」為題，邀請經濟部長沈榮津等列席報告並備詢。

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紓困二．○方案新增1500億元，包括疫情薪資補貼，營業額衰退五成以上業者可申請四到六月的薪資補貼、每人每月上限兩萬元。針對外界「看得到、吃不到」的批評，經濟部長沈榮津表示，薪資補貼自4月21日開辦至今，總計受理3,893案申請，已核准983案，預計至5月4日核撥約26億元，受惠員工約5萬人。

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

依據經濟部統計，商業服務業為最大宗，共計受理2,764案申請。沈榮津指出，其中2,463案件已完成預審，等到補件文件齊備後，可於1日內完成核准；其餘301案皆已核准，預計至5月4日核撥約12.11億元，受惠員工23,705人。

製造及技術服務業已受理949案申請，其中442案件已完成預審，俟補件文件齊備後，可於1日內完成核准；其餘507案皆已核准，預計至5月4日核撥約13.04億元，受惠員工23,742人。

會展產業方面，已受理180案申請，其中5案件已完成預審，俟補件文件齊備後，可於1日內完成核准；其餘175案皆已核准，預計至5月4日核撥約1.31億元，受惠員工2,347人。