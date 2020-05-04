南韓政府灑14兆元替全民解圍　弱勢家庭優先領現金

▲南韓政府即日（4）起針對全體國民依序發放紓困金（示意圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎疫情嚴重衝擊經濟，南韓政府今（4）日開始對外發放緊急災難救助金，其中弱勢家庭以現金提領方式優先領取。

根據《韓聯社》報導，領取低收入戶津貼、老年津貼、身障人士津貼等合計280萬住戶在平時受領政府津貼的帳戶內，無須透過事前申請，便能直接領取救助金。行政安全部表示，獨居家庭可領40萬韓元（約新台幣9744元）、2人家庭可領60萬韓元（約新台幣1萬5000元）、3人家庭可領80萬韓元（約新台幣2萬元）、4人或以上之家庭則可領取100萬韓元（約新台幣2萬4000元）。

戶籍資料以今年3月29日以前登記為準，由戶長代替戶口內其他家族成員領取救助金。符合優先領取資格的民眾可於今日下午5時後確認救助金是否入帳，不過根據地方政府的不同，實際匯款時間可能相差數日。此外，若銀行帳戶等資料發生錯誤，也可能因訂正作業而延遲入賬程序，政府推估最晚延遲8日。

其他非以上弱勢家庭的民眾，則於下周一（11日）開放透過信用卡、簽帳金融卡、手機、地區愛心商品券等方式擇一領取災難補助金。民眾可於11日起至銀行官網線上申請、或是18日起臨櫃申請。

由於緊急災難救助金領取對象擴及全民，經濟優渥民眾可以在申請階段時選擇捐出、或在受領後選擇捐給雇用勞動部轄下機關。民眾在3個月內未申請領取救助金時，則被政府視為同意捐出。選擇捐出救助金之民眾，可獲減免稅額。

其實疫情爆發後，發放緊急災難救助金一直是南韓政府、國會朝野間的燙手山芋。政府部門、執政黨、在野黨間各自提出不同方案。南韓企劃財政部長洪楠基（홍남기）堅持，應禁止年所得位居前30%的家庭領取；然而高旼廷（고민정）代表共同民主黨（더불어민주당，即執政黨）出戰首爾廣津乙選區國會議員，院內代表李仁榮（이인영）卻在4月13日助選時向選民承諾，若高旼廷當選，會替所有國民爭取救助金領取資格。

最後4月30日0時50分（當地時間），南韓國會同意編列追加預算，總共撥款14兆3000億韓元（約新台幣3484億元），發放救助金給全體國民。

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