　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓政府灑14兆元替全民解圍　弱勢家庭優先領現金

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓政府即日（4）起真對全體國民依序發放紓困金（示意圖／路透社）

▲南韓政府即日（4）起針對全體國民依序發放紓困金（示意圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎疫情嚴重衝擊經濟，南韓政府今（4）日開始對外發放緊急災難救助金，其中弱勢家庭以現金提領方式優先領取。

根據《韓聯社》報導，領取低收入戶津貼、老年津貼、身障人士津貼等合計280萬住戶在平時受領政府津貼的帳戶內，無須透過事前申請，便能直接領取救助金。行政安全部表示，獨居家庭可領40萬韓元（約新台幣9744元）、2人家庭可領60萬韓元（約新台幣1萬5000元）、3人家庭可領80萬韓元（約新台幣2萬元）、4人或以上之家庭則可領取100萬韓元（約新台幣2萬4000元）。

戶籍資料以今年3月29日以前登記為準，由戶長代替戶口內其他家族成員領取救助金。符合優先領取資格的民眾可於今日下午5時後確認救助金是否入帳，不過根據地方政府的不同，實際匯款時間可能相差數日。此外，若銀行帳戶等資料發生錯誤，也可能因訂正作業而延遲入賬程序，政府推估最晚延遲8日。

其他非以上弱勢家庭的民眾，則於下周一（11日）開放透過信用卡、簽帳金融卡、手機、地區愛心商品券等方式擇一領取災難補助金。民眾可於11日起至銀行官網線上申請、或是18日起臨櫃申請。

由於緊急災難救助金領取對象擴及全民，經濟優渥民眾可以在申請階段時選擇捐出、或在受領後選擇捐給雇用勞動部轄下機關。民眾在3個月內未申請領取救助金時，則被政府視為同意捐出。選擇捐出救助金之民眾，可獲減免稅額。

其實疫情爆發後，發放緊急災難救助金一直是南韓政府、國會朝野間的燙手山芋。政府部門、執政黨、在野黨間各自提出不同方案。南韓企劃財政部長洪楠基（홍남기）堅持，應禁止年所得位居前30%的家庭領取；然而高旼廷（고민정）代表共同民主黨（더불어민주당，即執政黨）出戰首爾廣津乙選區國會議員，院內代表李仁榮（이인영）卻在4月13日助選時向選民承諾，若高旼廷當選，會替所有國民爭取救助金領取資格。

最後4月30日0時50分（當地時間），南韓國會同意編列追加預算，總共撥款14兆3000億韓元（約新台幣3484億元），發放救助金給全體國民。

►少女咬下性侵犯舌頭「正當防衛」 法官判6個月徒刑：怎不逃跑？

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
處女歡樂組「單穿內褲」熱舞！脫北正妹揭金正恩後宮：如慰安婦
北韓槍擊使用武器曝！阿兵哥只扣一次扳機　南韓哨所秒被擊中4次
火烤始祖「可利亞」和平店將熄燈！最後營業日曝　全台剩2間
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

處女歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝！　脫北正妹怒揭「金正恩後宮」：根本慰安婦

受疫情衝擊！「2020杜拜世博會」延期至明年10月舉辦

葡萄牙放寬政策　市民「像出獄一樣」短暫運動

「墨西哥寶傑」激動肢體狂讚蔡英文：聽好喔！台灣才426件確診

南韓政府灑14兆元替全民解圍　弱勢家庭優先領現金

英相強生康復後受訪　談抗疫動力：想見未出生的兒子

南韓非軍事區哨所遭北韓槍擊　聯合國軍司令部介入調查

少女咬下性侵犯舌頭「正當防衛」　法官判6個月徒刑：怎不逃跑？

疫情受創最嚴重！J.K.羅琳捐3800萬　助家暴受害者與街友

直言「金正恩99%死亡」被打臉！　脫北議員「期待越大，失望越大」道歉了

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

李敏鎬自爆「小時候弄丟過媽媽」　《君主》演員看對方..大家彼此不太熟XDD

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

打拋肉用九層塔炒＋番茄是死罪！ 泰國人崩潰怒吼...網驚：以前吃錯了

750萬X6M開3個月狀況不斷！　車吊2樓高貨櫃抗議嗆：BMW爛

處女歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝！　脫北正妹怒揭「金正恩後宮」：根本慰安婦

受疫情衝擊！「2020杜拜世博會」延期至明年10月舉辦

葡萄牙放寬政策　市民「像出獄一樣」短暫運動

「墨西哥寶傑」激動肢體狂讚蔡英文：聽好喔！台灣才426件確診

南韓政府灑14兆元替全民解圍　弱勢家庭優先領現金

英相強生康復後受訪　談抗疫動力：想見未出生的兒子

南韓非軍事區哨所遭北韓槍擊　聯合國軍司令部介入調查

少女咬下性侵犯舌頭「正當防衛」　法官判6個月徒刑：怎不逃跑？

疫情受創最嚴重！J.K.羅琳捐3800萬　助家暴受害者與街友

直言「金正恩99%死亡」被打臉！　脫北議員「期待越大，失望越大」道歉了

艾倫狄珍妮被爆「根本雙面人」　30名員工、前保鑣心寒投訴媒體：正面形象全是裝的

迪士尼率先解禁！皮克斯動畫《1/2的魔法》確定5月22日上映

男性罹癌機率高！專家曝「年紀越大」碰到機會↑...不能憑病名下判斷

倫敦Burnt House的日系美學　猶如日式茶屋的禪意框景

邱國正稱金正恩有病被逼認錯　與洪孟楷互瞪10秒

快訊／13吋MacBook Pro更新　內建巧控鍵盤、最低38,700元即可入手

毛孔粉刺常見5大問題！皮膚科醫師：太常洗臉、妙鼻貼反而傷肌膚

想為生病母親蓋一個寧靜空間　日本扇町之家治癒人心　

換拆市長了！韓國瑜「高雄發大財」看板被檢舉…市府火速出手

處女歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝！　脫北正妹怒揭「金正恩後宮」：根本慰安婦

本土劇男星直播燒炭自殺　「過不了自己這關」

國際熱門新聞

狂工作都養不起！她剁下11歲女頭顱「塞塑膠袋裸逛大街」

醫護扛「COVID-19屍袋」大跳抬棺舞　14秒影片瘋傳

網紅分析金正恩突現蹤：替身可能性非常大

美報告：中國1月隱匿疫情　同時狂買醫療物資

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

美國：病毒來自武漢實驗室有大量證據

新冠疫苗進入人體實驗！具大規模產能

為了金正恩　北韓國寶李春姬復出

即／日正式延長緊急狀態至5/31　13地區列特別警戒區

烏茲別克新水壩3年就潰堤　10萬人撤離

撒1億買情趣內衣！金正恩「極致奢華生活」曝光

梅根大頭症被稱「難搞公爵夫人」

英媒爆武漢P4實驗室「低調刪3組照片」

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

更多熱門

相關新聞

南韓哨所遭槍擊　北韓使用武器曝光

南韓哨所遭槍擊　北韓使用武器曝光

朝鮮半島非軍事區3日發生南北韓交火事件，北韓軍方發射數枚槍彈，擊中南韓軍事哨所。南韓國防部與聯合參謀本部人士4日向國會表示，北韓在此次事件中使用的武器為14.5毫米口徑機槍。

英相強生抗議成功　關鍵曝光：想見兒子

英相強生抗議成功　關鍵曝光：想見兒子

美軍戰車兵打電玩代替訓練　防疫兼戰備

美軍戰車兵打電玩代替訓練　防疫兼戰備

高盛看多2021年油價！　中國重啟經濟帶動需求回升

高盛看多2021年油價！　中國重啟經濟帶動需求回升

農漁民紓困金額差2萬　陳吉仲這樣說

農漁民紓困金額差2萬　陳吉仲這樣說

關鍵字：

日韓要聞南韓緊急災難救助金紓困新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

紓困擴大補助　蘇貞昌：無加保工作者加發「1萬元」現金

那邊都沒洗！17歲弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫被臭到皺臉

辛龍「凌晨失眠心痛發文」18字深埋洋蔥

15歲國中生「戴口罩」跑步猝死！

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

黑衣男車廂騷擾「下體狂貼橘裙妹」噁炸！

羅志祥洗白文瘋傳！周揚青打臉

雷／朴海俊吐真話：我後悔結婚！

萬里海灘驚見「露天活春宮」

家裡僅一間衛浴！夫妻停工要回台　母：防疫旅館價格高

批愷樂沒才華遭砲轟！黃宥嘉反擊回應

先知瑪莉主唱遭女友爆「約砲、慣性劈腿」

星巴克5月限定2天買一送一

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面