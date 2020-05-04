金正恩「復活」開始不安分！韓媒分析：北韓權力高層正鬥得腥風血雨

▲北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破「病危說」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

失蹤多日的北韓領導人金正恩選擇在勞動節現身，跌破眾人眼鏡。由於此次病危說、死亡說等謠言傳得滿天飛，外界都在探討北韓的下一步、以及金正恩的接班人選，甚至有專家分析，金正恩回歸後，曾被外界點名有可能繼位的金平日、金正男未來凶險，北韓高層內，勢必掀起一波腥風血雨。韓媒《中央日報》便獨家分析，金正恩早已藉這場風波，向外交高層開第一槍，整肅內部疑似對外洩密的人員。

就有熟稔美朝、中朝關係的中國內部消息人士指出，北韓在操作新冠肺炎議題上，與美國關係緊張，在金正恩被謠傳染上新冠肺炎的期間，北韓外交高層內部正經歷一場「大換血」。

北韓目前仍聲稱境內新冠肺炎零確診，世界衛生組織WHO駐平壤人員也出面證實，然而4月15日太陽節時金正恩卻選擇不到錦繡山太陽宮參拜祖父金日成，讓人摸不著頭緒。《華盛頓郵報》引述內部消息人士指出，4月中，金正恩身邊的護衛人員中出現發燒等疑似病例，因此金正恩才選擇到渡假勝地元山暫時躲避疫情。

當外界發現金正恩未出席太陽節時，美國總統川普4月18日卻在白宮新冠肺炎記者會上表示「收到來自北韓金正恩的一封美好信函（nice note）」，強調若非自己當選總統，那麼美國與北韓可能早已開戰，欲向外界傳達美國仍和北韓維持友好關係；然而北韓19日以外務省對外報導室長的名義打臉川普，表示近期並未寫信給川普。

▲美國總統川普曾在記者會上表示，收到一封來自北韓的信。（圖／路透）

消息人士指出，北韓高層認為川普所說的「nice note」似乎是指金正恩受新冠肺炎疫情所困，這讓北韓大為光火，於是以一個此前沒使用過的職稱來發表聲明打臉川普。

北韓當局打臉川普不久後，CNN隨即於20日（當地時間）引術脫北者消息報導金正恩罹患心血管疾病、術後復原狀態極差，此後美國、日本、南韓媒體，甚至中國高層傳出金正恩病危、腦死、死亡等消息。

《中央日報》點出，在這個至關重要的時間點，為何北韓高層、官媒等在這20多天不出來正面回應、甚至放任謠言象滾雪球般愈滾愈大？

因此消息人士分析，一直以來十分熟稔外界輿論動向的北韓，可能想藉此事態觀察謠言到底從何而起、又如何往外部泄露。北韓高層將矛頭指向外務省，點出內部可能存在著對美國放出風聲的內賊。消息人士指出，從外務省近期的大批人事結構調動上來看，可以觀察出內部確實歷經一場權力鬥爭。

分析指出，北韓在去年2月河內會談與美國的協商破局後，撤換掉以金英哲（김영철）為首的一系列對美協商人員，而改任李容浩（리용호）為外務相（即外交部長），然而之後委以全權處理對美等外交事務的李容浩卻交不出令人滿意的成績單，因此今年1月北韓決定撤換李容浩，而改讓此前全無外交經驗的李善權（리선권）擔任外務相。

▲李善權曾擔任北韓祖國和平統一委員會委員長。（圖／達志影像／美聯社）

在這段人事結構變動後，消息人士指出外務省內仍存有李容浩為首的殘餘勢力，北韓高層可能決定藉由金正恩失蹤的這段時間觀察內外輿論動向，好以鏟除外務省內的餘孽。

消息人士也點出，外務省副相崔善姬（최선희）在近期人事變動中十分活躍，此次人事變動後崔善姬派系的人馬有可能進入外務省。

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