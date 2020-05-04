狂工作都養不起！她剁下11歲女頭顱「塞塑膠袋裸逛大街」　眾人見一坨血肉噴吐

▲烏克蘭一名母親將女兒殺害後剁頭。（圖／翻攝自Ласточка）

記者陳亭伃／綜合報導

烏克蘭日前發生一起家庭殘殺悲劇。一名38歲的母親疑似因為家庭狀況不佳，竟對11歲女兒痛下毒手，以刀連殺20幾刀並斬首，事後將顱頭裝進塑膠袋內，直接拖著在大街上行走。直到路人發現時，打開塑膠袋一看「一坨血肉模糊」的物體，令人震驚到立刻報警處理。

綜合俄媒報導，38歲的皮亞諾娃（Tatyana Pyanova）在被路人發現詭異的拿著刀、提著一個袋子在路上走且全身赤裸，其中一個好心的民眾上前關切時，卻發現皮亞諾娃的袋子內竟有一團血肉模糊的東西，看起來就像是「人頭」一般，於是立刻報警。警方抵達時，要求皮亞諾娃將袋子打開，並將她帶回警局，過程中皮亞諾娃甚至想要攻擊警察遭到制伏。

過了2個半小時後，40歲男子皮德渥基（Podvorki）也就是皮亞諾娃的兄弟表示，在屋裡發現自己的11歲的姪女克莉絲汀娜（Kristina）的屍體，並且已經被斬首。警方了解，皮亞諾娃雖然一直以來都有工作，但仍無力給母女一個好的生活環境，但令人不解的是，遭到殺害的女孩過去外表都維持相當體面整潔，很難想到真實生活是非常拮据。

皮亞諾娃表示，自己拿刀刺殺女兒20多刀，並切下頭顱，但並未說明詳細犯案動機，僅說女兒是「年輕的錯誤」。此外警方也不排除可能有其他嫌犯，目前仍在進一步詳細調查。