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葡萄牙放寬政策　市民「像出獄一樣」短暫運動

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▲▼葡萄牙民眾出外活動。（圖／路透）

▲葡萄牙民眾前往里斯本的塔霍河（Tagus River）散步。（圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

葡萄牙政府週日宣布，將緊急狀態降到「災害」級別，讓民眾可自行進行戶外活動，派出警方維持秩序，也敦促不要徘徊並保持社會距離。在政府的命令下，人們除了短暫運動外。其他時間都留在室內，並且關閉了大多數不必要性的服務，從週一開始，將以三個階段重新開放。

根據路透社的報導，40歲的羅德里戈•加西亞（Rodrigo Garcia）和家人前往塔霍河（Russian Tagus）散步，他表示，「這就像是出獄了一樣，我們到處走走，但是隨著緊急狀態的結束，我們感到更加自由。」

，在里斯本的公園執勤的警官哥迪尼奧（Sofia Gordinho）說，「災害」狀態意味著您應該多待在家，如果人們想在陽光下坐一會兒就可以了，但是我們會要求他們繼續前進，以便其他人可以在不擁擠的情況下前來。

▲▼葡萄牙民眾出外活動。（圖／路透）

▲葡萄牙民眾躺在草地感受陽光。（圖／路透）

葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）表示，將從5月11日起提供一項新基金計劃，提供最多5,000歐元（約新台幣16萬元）的80％給微型企業，作為補償個人防護設備和清潔費用。

葡萄牙政府在里斯本和波爾圖的地鐵上安裝了出售口罩、手膠和手套的自動販售機，週一將會重新開放大多數線路。同時，隨著小型鄰里商店的開業，即日起必須在封閉的公共場所（如超市）和公共交通工具上戴上口罩，違反規定者將面臨最高350歐元（約新台幣1萬元）的罰款。

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