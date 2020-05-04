她花44萬「想保留媽媽久一點」　2周後竟發現被丟百人塚卡車…等腐爛逼下葬

▲紐約新冠肺炎疫情嚴重，死亡病例飆升。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在美國疫情相當嚴重，由紐約州更是重疫區，日前傳出病逝者過多，遺體來不及處理。近日一名女子就出面表示，自己的母親疑似新冠肺炎過世，為了想讓母親「有尊嚴的下葬」，特別花了美金15000元（約台幣44萬），希望殯儀館可以好好保存，未料最後卻在發現母親被跟上百具遺體放在一起等著腐爛。

根據英國《每日郵報》報導，新冠肺炎讓許多國家的醫療體系吃緊，除了染疫的病逝者之外，還有其他疾病的死者需要消化，紐約一名女子科溫頓（Tamisha Covington）的母親因為心臟病卻無法就醫，最終在家中病逝，甚至在重病之際篩檢了新冠肺炎，直到病逝前篩檢結果沒有出爐，卻被歸類在「新冠肺炎死亡病例」中。

科溫頓為了要讓母親可以有尊嚴的安葬，特別與殯儀館溝通，花了約台幣44萬希望可以保存母親遺體一段時間，等到死者沒有這麼多時，在進行下葬。未料科溫頓卻接到消息，母親遺體必須要在兩周內處理掉，且沒有空間放置，所以跟上百具遺體放在卡車裡，也沒有特別防腐處理。

科溫頓並非在紐約唯一一個未受尊重的死者家屬，一名化名彼得（Peter）的男子表示，直到現在他還是找不到死去的妻子，上周妻子被送到殯儀館之後，他得知冰屍櫃早已爆滿，只能讓遺體做防腐處理，之後就不知道妻子流落何處。

上週在布魯克林街道上，附近商家聞到一輛卡車傳來難聞的氣味，通報警方之後打開貨櫃門，才發現裡面竟有上百具遺體，甚至車尾流出奇怪的液體，整起事件才曝光，而目前也無從得知這些遺體是否為新冠肺炎死者。