「韓美故意散播新冠病毒！」　北韓教防疫竟扯：他們把病毒抹在錢上

▲據傳，北韓在教導民眾防疫知識時稱南韓與美國蓄意散播病毒到北韓。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓近日受新冠肺炎疫情影響，經濟發展再度陷入危機，據外媒報導，北韓當局近日竟向民眾宣揚，美國與南韓正在故意傳播新冠病毒，呼籲民眾務必小心謹慎，更要求發現奇怪物品時一定要政府申報，此舉被認為是有意將因疫情所造成的經濟困難責任轉嫁給韓美兩國，以挽回民心。

根據DAILY NK報導，一名來自北韓平安南道的消息人士29日接受DAILY NK記者採訪時透露，最近人民班會議開始教導新冠肺炎的防疫措施，但在演講的內容中竟提到美國與南韓正在蓄意傳播病毒至北韓。該消息人士表示，北韓在人民班會中提到，南韓與美國會將病毒施放在金錢或各種物品並將其送往北韓，提醒民眾應多加注意，如果看到可疑物品務必進行申報。

事實上，新冠疫情在全球爆發後，原本就因制裁行動陷入危機的北韓經濟再度面臨新低谷，北韓疑似為了防止民眾因心生不滿出現反彈聲浪，近日不斷透過各官媒加強宣揚愛國心、團結精神，並將疫情的源頭嫁禍給南韓與美國。

北韓人民班是一種由金日成在1960年代成立的地方聯保制度，以監察班內家庭的意識形態與各項地方雜務。人民班通常以25至30戶為一單位，班內成員必須互相監督彼此是否政治不服從，人民班長更會定期向黨機關報告班內人士之不當行為。