犯錯又隱瞞疫情！川普再批中國「無法滅火」：關稅將成最終懲罰手段

▲川普在林肯紀念堂接受《福斯新聞》專訪。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普3日表示，因為中國犯了「可怕的錯誤」才會導致新冠肺炎疫情爆發，並直指中方試圖掩蓋真相，並拒絕讓美方進入調查。川普也證實，美國正在準備關於病毒起源的「有力」報告，以及武漢病毒實驗室是如何參與其中；另外．川普指出「關稅」可能會是對中國的最終懲罰。

川普（Donald Trump）3日接受《福斯新聞》專訪時表示，在新冠肺炎疫情上，中國犯了一個可怕的錯誤且不願承認，「我們想進去，但他們不想讓我們進去，他們犯了一個錯誤，還試圖掩蓋，就像火災一樣，他們無法撲滅大火。」川普說，美國正在準備關於病毒起源的「有力」報告，以及武漢病毒實驗室是如何參與其中，「這份報告將非常有說服力。」

川普也提到，關稅是最佳的談判工具，也可能作為對中國的「最終懲罰」手段，「他們（中國）對待世界最不好的地方是，他們阻止人們進入中國，但沒有阻止人們離開中國，走向全世界，我認為他們應該要對這問題感到尷尬，非常尷尬，這種事不應該發生，這種病毒不應該傳到全世界。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在3日表示，有大量證據顯示新冠病毒從武漢的實驗室開始，重批中國曾有經營不合格實驗室的黑歷史，「這已經不是第一次，我們因為『實驗意外』導致全世界遭病毒侵害，但他拒絕透露是否認為病毒是人為「故意」釋放。

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