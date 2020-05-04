舊愛還是最美！金正恩復活「還是靠李春姬播報」　年輕主播尬不過77歲老大姐

▲李春姬特別登上主播台宣布金正恩視察消息。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者陳亭伃／綜合報導

北韓領導人金正恩露面，再度引發國際高度關注，北韓官方針對外界的質疑也都出面闢謠，強調金正恩並未有健康狀況。此外，更出動「國寶級主播」李春姬穿粉色韓服播報喜訊，過去曾傳出北韓媒體想要在螢幕上「注入新血」找了多名年輕主播輪流播報，然而面對這樣重大的新聞，北韓政府仍只願意交由唯一「人民播音員」李春姬宣達，可見其中要性。

綜合外媒報導，過去在2018年曾傳出李春姬將從人民中央電視台退休，但爾後卻還是斷斷續續在主播台上與年輕派的主播輪流播報。據悉，北韓政府為了想要在媒體上注入新血，為國家帶來年輕、活潑感，因此傳出李春姬的位置將由「年輕女主播」取代。

然而消息傳出後的2年，在北韓各重要時刻，或與金正恩相關重大新聞，仍可以看到李春姬登上主播台的身影，而她時常以一席「粉紅色韓服」露面，也讓她得到「Pink Lady」（粉紅女士）的稱號，可見北韓政府對於李春姬的重視與需要。

▲即便金正恩露面了，外界仍眾說紛紜。（圖／路透）

此次，金正恩「復活」的重大消息，即便官方先以新聞稿、照片等方式宣布，但最終端出李春姬播報相關新聞，除了穩固消息可信度外，另一方面，李春姬在北韓人民心中具有「凝聚力」、「信任」，也能藉此穩定民心。

1943年出生的李春姬，目前為朝鮮中央電視台的招牌新聞主播，更是北韓國寶級主播，她慷慨激昂、鏗鏘有力的播報方式，被外媒認為是「最有凝聚力的聲音」，更是在國際上曝光最多的北韓女主播，許多重大的聲明、國家消息都有她播報，包括兩代領導人金日成、金正日逝世，南北韓領導人峰會和美國與北韓的川金會，都由「無可取代」的李春姬親自出馬。