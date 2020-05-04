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實測「寬頻人權」…10分鐘內本尊回覆了　劉仕傑：永遠不要低估唐鳳的威力

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▲▼民進黨立委范雲舉行立法院數位治理委員會成立大會 政務委員唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲政務委員唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

政委唐鳳經常在網路上接受各種召喚，令許多網友相當驚喜，而前外交官劉仕傑最近在訊號微弱的咖啡廳召喚唐鳳，沒想到本尊真的私訊回覆了，讓他驚嘆「永遠不要低估唐鳳的威力」。

劉仕傑3日在臉書分享「親自感受到唐鳳的威力」的故事。他帶家人去平溪走走，到了一間蠻特別的咖啡店，正當打算發IG時，發現咖啡廳收不到網路訊號，不但沒有4G，連3G也是微弱到不行。（店家雖然有WIFI，但不知怎麼就是連不上）

後來劉仕傑離開店裡，總算接收到訊號，於是打算要用個人臉書呼叫唐鳳，「結果唐鳳在十分鐘後私訊回覆我！結果唐鳳在十分鐘後私訊回覆我！結果唐鳳在十分鐘後私訊回覆我！」

劉仕傑表示「當下我膝蓋簡直要軟下來（請收下），同時也覺得，這真的是太神奇了。這可是傳說中的唐鳳！」此時他太太在旁邊問：「你對著手機在笑啥啊？我說：唐鳳回我了。」

而這個經驗，也讓劉仕傑想到過去唐鳳受訪時曾說過，「就算是在玉山北峰接近 4000 公尺的地方，你還是可以 10 megabits per second、用 4G 還是 499 吃到飽、還是可以開直播。而且說不定比較快，因為比較少人分。」以此舉例「寬頻人權」。

劉仕傑認為，寬頻人權是台灣重要的soft power，因此當下在沒有網路訊號的咖啡廳時，腦中馬上響起唐鳳講過的這個例子，於是，就呼叫她一下，沒想到真的得到回覆，讓他驚嘆「永遠不要低估唐鳳的威力」，也感謝唐鳳回覆訊息。

▲▼劉仕傑分享召喚唐鳳的經驗。（圖／翻攝劉仕傑臉書）

▲▼劉仕傑分享召喚唐鳳的經驗。（圖／翻攝劉仕傑臉書）

▲▼劉仕傑分享召喚唐鳳的經驗。（圖／翻攝劉仕傑臉書）

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