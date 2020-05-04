台股早盤重挫逾300點！台積電跌破300元　指數失守10700點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

新冠肺炎不僅引起全球動盪、各大企業營收受影響，還造成中美雙方劍拔弩張，投資人對股市信心再度受挫，美股四大指數上週五（1日）收盤跌幅都在2%以上。台股上週收在逼近11000點大關，但今（4）日則隨美股重挫回落，開盤下跌210點、以10781點開出。

截至上午9點01分，加權指數來到10685點、下跌306點。

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蘋概三王中，台積電（2330）以294.5元開出、下跌3.28%；股王大立光（3008）以3915元開出、下跌4.74%；鴻海（2317）開在74元、下跌3.89%。

美中針對新冠病毒疾病相互指責，導致雙方關係緊繃，川普還稱不惜再祭出關稅報復；另一方面，隨著新的月份開始，投資者急於拋售股票，加上亞馬遜（Amazon）、埃克森美孚公司（Exxon Mobil）等企業財報令人表現不佳，美股上週五（1日）重挫。

美股道瓊指數下跌622.03點，或2.55%，收23,723.69點；標普500指數下跌80.03點，或2.75%，收2,832.4點；那斯達克指數下跌284.6點，或3.2%，收8,604.95點；費城半導體指數下跌86.84點，或5.02%，收1,644.4點。