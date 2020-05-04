美股道瓊下跌622點　台指期開盤跌407點

▲美股道瓊下跌 622.03 點。回頭看台指期今（4）日開盤下跌 407 點，來到 10,947 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

美國總統川普日前向中國大陸追究新冠疫情賠償責任，揚言祭關稅報復，恐慌指數 VIX 攀升，另外，隨著新的月份開始，投資者急於拋售股票，週五（1日）美股四大指數全數收跌。回頭看台指期今（4）日開盤下跌 407 點，來到 10,947 點。

美股道瓊指數下跌 622.03 點，或 2.55%，收 23,723.69 點。標普 500 指數下跌 80.03 點，或 2.75%，收 2,832.40 點。那斯達克指數下跌 284.60 點，或 3.20%，收 8,604.95 點。費城半導體指數下跌 86.84 點，或 5.02%，收 1,644.40 點。

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新冠疫情重創美國，川普揚言要祭關稅報復中國，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，中國將對冠狀病毒負責之後，美中再次發生衝突的可能性，也將帶給股市壓力。

美國達加斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）警告稱，由於新冠病毒的影響，經濟將出現嚴重萎縮。

截至今早8：47，台指期下跌 419 點，來到 10,528 點。