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梅根對凱特的僕人大吼…被酸「難搞公爵夫人」！英王室妯娌鬧翻內幕曝光

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▲英國王妃凱特（Kate Middleton）與梅根（Meghan Markle）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國王妃凱特（Kate Middleton）與梅根（Meghan Markle）被爆不合，最新出版的回憶錄中提及內幕。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國王子威廉、哈利結婚以後，外界頻傳兄弟倆的夫人決裂或鬧不合。根據作家奎因（Tom Quinn）最新出版的回憶錄，梅根被王室身分沖昏了頭，不得不接受丈夫永遠無法繼承王位，也逐漸變得專橫，被僕人們取了「難搞公爵夫人」（Duchess of Difficult）的暱稱，她有一次甚至對著凱特的僕人大吼，妯娌2人關係交惡。

奎因撰寫的回憶錄指出，「幾乎沒有事物可以逃過肯辛頓宮（Kensington Palace）僕人的注意力，包括競爭、不正當情人關係以及爆炸性的婚姻爭吵。」僕人們透露，梅根剛搬進來時，凱特「非常熱情」，但「緊張局勢肯定會出現，因為梅根不可避免地必須接受，雖然她是公爵夫人，但沒有嫁給下一任國王。」

▲英國王妃凱特（Kate Middleton）與梅根（Meghan Markle）。（圖／達志影像／美聯社）

▲王室僕人透露，凱特一開始非常熱情對待梅根。（圖／達志影像／美聯社）

英國各媒體引述書中段落報導，一名王室內部人士透露，梅根「就像許多不習慣和僕人打交道的人一樣，太過專橫無禮……她一方面想要成為黛安娜王妃一般的全民王妃，另一方面又希望人們能在她彈手指時立正站好」，「成為王室最終會沖昏每個人的腦袋」。

梅根對於王室員工的態度招致一系列不討喜的暱稱，包括「Me-Gain」（以梅根名字諧音暗指她很難伺候）、「難搞公爵夫人」、「黛妃二世」（Di 2）或「精簡版黛妃」（Di Lite）。她有一次甚至對著凱特的僕人大吼，讓凱特對此感到非常驚恐，此事也成為哈利夫妻搬到伯克郡溫莎（Windsor）弗洛格摩別墅（Frogmore Cottage）的導火線。

▲英國王子威廉與妻子凱特（Kate Middleton），哈利與妻子梅根（Meghan Markle）。（圖／達志影像／美聯社）

▲回憶錄中指出，威廉與哈利兄弟為了避免爭吵，只好在沒有妻子陪伴的情況之下見面。（圖／達志影像／美聯社）

回憶錄引述僕人說法指出，凱特與梅根關係不佳，威廉和哈利只好在沒有妻子陪伴的情況之下見面，避免爭吵或者尷尬沉默，但此後情況卻越來越糟糕。據了解，許多員工都不知該拿梅根怎麼辦，因此對於哈利夫妻搬離感到鬆了一口氣。

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