新版酷碰券擬發500元紙本抵用券　超商、電商和外送平台也能用

▲經濟部長沈榮津親自督軍新版酷碰券多元方案，預計本周向行政院報告。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代，經濟部規劃酷碰券2.0多元方案振興經濟。據了解，新版酷碰券擬採紙本與行動支付折扣並行，每人消費1000元下由政府提供500元折扣，使用對象擬擴及超商、電商和外送平台，並串聯受損店家加碼給予民眾更多優惠，以期擴大刺激消費。

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊內需型產業，經濟部端出「酷碰券」振興經濟，不過國民黨立委賴士葆曾在質詢時指出，酷碰券限制超商、電商和外送平台不能用，但上述業別的商家恰恰是行動支付使用量最大者，這樣的規劃是「左手打右手」。

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經濟部本周將向行政院報告新版酷碰券規劃方向，據了解，經濟部擬採實體紙本券和數位電子支付並行，紙本抵用券面額100元為主，以方便使用、擴大消費達到振興經濟的乘數效果。

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

規劃中的酷碰券可望讓民眾消費有折扣，期待要能刺激消費，目的在於幫助因疫情而受創產業，經濟部也規劃在行動支付折扣項下，打造電子支付大平台，串聯連鎖餐飲業、零售及餐飲小店家，除了政府提供的酷碰券折扣外，使用電子支付還能有加碼折扣，讓業者相互競爭提供不同的優惠方案，以期擴大消費。

另外，照顧弱勢族群，經濟部擬針對身心障礙者、中低收入戶普發酷碰券，採直接使用，並將消費額度擴大至1500元。目前酷碰券預算為111億元，原擬發放期間為三個月，最快本月下旬可望上路，但仍待中央流行疫情指揮中心決斷。