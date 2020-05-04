法、西、義「死亡病例數大降」創下3、4月以來新低！疫情趨緩逐步解禁

▲法國新冠肺炎死亡病例數創下3月22日以來新低。圖為巴黎民眾戴著口罩走在街上。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

歐洲許多國家逐漸鬆綁新冠肺炎防疫禁令，其中疫情較為嚴重的法國、西班牙與義大利死亡病例數各自創下3、4月以來新低。法國3日通報135死，住院人數持續下降，但當局仍宣布將緊急狀態延長至7月24日。西班牙通報164死，成年公民4日睽違7周首度被允許外出運動。義大利通報171死，是封鎖2個月以來最低點，同樣預計4日起鬆綁禁令。

綜合BBC、CNN報導，法國3日通報135人染疫死亡，創下3月22日以來最低，數據連續好幾天下降；當日晚間25,815人住院，3,819人住在加護病房，上述數字4月9日以來也持續下降。

▲法國疫情趨緩，但政府仍宣布將緊急狀態延長至7月24日。（圖／路透）



當局原本預計5月11日解除封鎖，但2日宣布將緊急狀態延長至7月24日。衛生部長韋蘭（Olivier Veran）解釋，「如果我們在5月11日一夜之間減少了我們所做的努力，我們可以打賭，法國人民所有令人敬佩的努力都將徒勞無功。」

法國也正研擬限制外國旅遊，入境隔離檢疫2周等措施，但來自歐洲、申根區國家與英國不在此限。內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）說，此舉「不是要避免法國人旅遊，而是要避免病毒傳播。」

此外，巴黎加護病房主任科恩（Yves Cohen）向BFMTV透露，其團隊針對12月、1月一共24名出現呼吸道症狀而住院，但流感與冠狀病毒檢測呈陰性的病患重新檢測，發現1個12月27日採檢的樣本新冠病毒篩檢呈陽性，與官方紀錄的首宗病例相比早了1個月。他已經通報相關單位，呼籲重新檢測同一時期的其他陰性樣本。

▲西班牙經歷7周嚴格封鎖，5月2日起鬆綁禁令，民眾外出放風時間更長，當天早上6時街上就湧入運動人潮。（圖／達志影像／美聯社）

西班牙實施全歐洲最嚴格的封鎖令，3日通報164起死亡病例，是3月18日、一個半月以來最低點，當局也宣布2日起大幅鬆綁限制，14歲以上民眾禁足7周以來首次能夠外出運動，4日起開放小型店家有限營業，搭乘大眾交通工具強制規定必須戴口罩。總理桑傑士（Pedro Sánchez）說，西班牙正在收穫封鎖期間犧牲所帶來的成果。

▲義大利一度成為歐洲疫情最為嚴重的國家，如今死亡病例數也創下2個月以來新低。（圖／達志影像／美聯社）



義大利3日通報174起死亡病例，是封鎖2個月以來最低紀錄，新增確診人數與住院人數也持續下降，預計4日起鬆綁封鎖限制，只要注意保持社交距離，民眾將可外出運動，也能夠在所在地區拜訪親戚，但學校、電影院與大多數商店仍持續關閉，酒吧與餐廳預計6月能夠允許客人入內消費。

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