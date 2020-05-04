阻礙火場救援...台灣「鐵窗文化」盛行原因曝！網揭關鍵：沒安全感

▲高雄三民區大連街民宅火警造成五死。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

高雄名醫賴文德一家三代同住透天民宅，3日清晨發生火警，5人不幸喪命。警消指出，情況如此惡劣的主因是屋內都是易燃物，加上有鐵窗的阻隔，增加了逃生與救援難度。事故發生後，有網友疑惑「台灣的房屋裝鐵窗是否會阻礙火災逃生？」，貼文引起熱議。

一名網友在PTT上PO出「為什麼台灣喜歡裝鐵窗」的文章，表示看到新聞很吃驚，特別在家裡看一圈，也是每層樓都有裝鐵窗，大鎖鑰匙不知道丟哪了，「為什麼台灣喜歡裝鐵窗。」

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該貼文引發鄉民熱議，紛紛留言稱，「台灣人天生沒安全感，又喜歡跟風，看鄰居裝自己也要裝」、「以前很多小偷吧」、「台灣人怕東怕西的，高樓層也在怕被偷，才會裝鐵窗」、「還有一個功能是防止小孩跌下去」、「以前小時候家裡沒裝，就被闖空門」、「媽媽的結婚戒指等飾品被偷走 後來就加裝有門鐵窗」、「被偷過一次就知道了」。

▲陽台裝設鐵窗恐有阻礙火災逃生之虞。（示意圖／記者湯興漢攝）

showing論壇上一名房東解釋稱，台灣的鐵窗文化已經被視為常態，家裡不裝反而令人不安，住低樓層的人怕遭小偷，因此加裝鐵窗，而小偷就轉去偷沒裝鐵窗的住戶，因此造成家家戶戶，都裝鐵窗的情況，就連高樓層也不列外，或許可以這麼說，有時候高樓層住戶不只是怕小孩掉下去，也有可能是心理因素，所以認為加裝窗戶比較安全保險。

▲高雄三民區民宅火場畫面曝光 。（圖／地方中心翻攝）

實際上，根據「全國法規資料庫」公寓大廈管理條例第8條說明，公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平台及不屬專有部分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為，除應依法令規定辦理外，該公寓大廈規約另有規定或區分所有權人會議已有決議，經向直轄市、縣（市）主管機關完成報備有案者，應受該規約或區分所有權人會議決議之限制。

另外公寓大廈有十二歲以下兒童或六十五歲以上老人之住戶，外牆開口部或陽臺得設置不妨礙逃生且不突出外牆面之防墜設施。防墜設施設置後，設置理由消失且不符前項限制者，區分所有權人應予改善或回復原狀。