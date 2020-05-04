　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

天氣回溫！紐約中央公園湧現人潮「野餐、曬日光浴」　1000警巡邏發口罩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國,紐約市,中央公園,新冠肺炎。（圖／路透）

▲美國紐約市中央公園2日出現大批人潮外出透透氣。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約州是新冠肺炎疫情重災區，政府下達禁足令與防疫指導方針，遏止病毒蔓延，幸好4月初起疫情逐漸趨緩。隨著春天到來，2日的氣溫回升至攝氏20多度，紐約市許多民眾紛紛外出，前往公園散步、運動、曬日光浴，同時注意保持社交距離。相關單位預期人潮湧現，派遣1000名警力前往各公園巡邏，發放免費口罩。

▲美國,紐約市,中央公園,新冠肺炎。（圖／路透）

▲紐約市民眾前往中央公園野餐、透透氣。（圖／路透）

綜合《紐約時報》、《商業內幕》報導，隨著春天來臨，紐約2日氣溫回暖至華氏70多度（大約攝氏20多度），儘管禁足令仍在實施中，數千民眾仍趁著周末來到公園，外出透透氣。有些人在曬日光浴、運動或遛狗，也有人在中央公園內或四周野餐。紐約市公園和娛樂部（New York City Department of Parks and Recreation）發言人透露，雖然公園周末人潮眾多，但大多數都有遵守社交距離。

當局預期好天氣帶來人潮，因此也派遣1000名警察到各個公園巡邏、監測情勢，提醒民眾保持社交距離，甚至發放免費口罩。紐約市府為了替居民騰出更多戶外空間，2日也封閉了公園附近7英里的街道。

▲美國,紐約市,中央公園,新冠肺炎。（圖／路透）

▲美國紐約市疫情趨緩，天氣回暖以後，中央公園出現人潮。（圖／路透）

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）於1日就曾提及，周末可能會有許多人在公園聚集，「好天氣對我們來說是個很大的威脅。」但他也指出，人們想要外出呼吸新鮮空氣是「完全可以理解的」，「人們聽說我們需要他們待在家裡，絕大多數人都做到了。」

紐約州是全美疫情重災區，3月中旬起實施防疫封鎖，4月初起疫情持續趨緩，但公衛官員仍呼籲民眾減少外出，非必要服務與商業活動暫停，紐約市大多數店面也仍保持關閉。

▲美國,紐約市,中央公園,新冠肺炎。（圖／路透）

▲民眾前往中央公園散步，大多數都仍注意保持社交距離。（圖／路透）

州長古莫（Andrew Cuomo）宣布，至少截至5月15日之前，必須限制「非必要集會」，但他2日也說，「我相信天氣暖和了，大家將會出門，這是很棒的，出來走走，但要尊重社交距離並且戴口罩。」

公衛專家指出，公園大致上被視為風險相對較低的疾病傳播環境。彭博公衛學院 （Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）學者努佐（Jennifer Nuzzo）表示，「沒有理由不讓一個家庭在公園裡野餐」，但也坦眼，很難認定公園裡看見的人群是否來自同一個家庭，「對於執行這個規定的人而言，很難得知他們是否在與一個家庭打交道。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

ET快訊
街頭驚見「超兇口罩正妹」　PTT暴動大驚：她來台灣了
台股早盤重挫逾300點！　失守10700點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「禁止探監」拚防疫！委內瑞拉囚犯越獄引暴動…慘釀47死、75傷

感謝「救命之恩」！　英相強生「替兒子取名」致敬醫師

金正恩「用假名瑞士留學4年」　師生憶：和善、熱愛籃球的鄰家男孩

地位僅次總統！捷克參議院長：若訪台可展現「重視自由民主」

西班牙「封鎖7周」鬆綁！民眾搶「解禁第1秒出門」清晨街道湧運動人潮

義大利死亡人數下滑…突「單日激增至474死」！近7成來自倫巴底

五眼聯盟15頁情報文件　揭露「中國隱匿疫情」害死全球幾十萬人！

金正恩消失！《外交政策》提出3大可能：他還會神隱一陣子

遠離病毒最後淨土！全球33地區「通報0病例」　共同特點曝光

加州擬「關閉所有海灘」　佛州下周「逐步解封」邁阿密維持禁足令

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

李敏鎬自爆「小時候弄丟過媽媽」　《君主》演員看對方..大家彼此不太熟XDD

750萬X6M開3個月狀況不斷！　車吊2樓高貨櫃抗議嗆：BMW爛

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

18歲立志當牛郎、年收3億日幣　解密日本帝王級男公關羅蘭秘辛

法、西、義「死亡病例數大降」創下3、4月以來新低！疫情趨緩逐步解禁

民主黨力推第4輪經濟紓困方案　白宮經濟顧問：現在還不想

「金正恩是替身的可能性非常大」　網紅分析：權力鬥爭非常厲害

天氣回溫！紐約中央公園湧現人潮「野餐、曬日光浴」　1000警巡邏發口罩

英媒爆武漢P4實驗室「低調刪3組照片」　只戴口罩研究蝙蝠樣本

烏茲別克花7年建水壩　「才3年就潰堤」10萬居民被迫離家

美國土安全局：中國1月隱匿疫情　WHO「宣布人傳人之前」就狂進口醫療物資

全球近350萬確診！川普開跑2020總統大選　義大利174死創「2個月最低紀錄」

北韓軍方槍擊南韓哨所　美國務卿：我們認為那是意外

爆中國黑歷史！美國國務卿：有「大量證據證明」病毒來自武漢實驗室

網狂刷「感謝周揚青」！助攻吳亦凡、鹿晗、黃子韜世紀合體　路透照曝光

Google收購Fitbit之後今年可能推出支援語音助理的兒童智慧表

新台幣開盤重貶1.58角！　以29.96元兌1美元開出

蓬佩奧再指「大量證據」病毒來自實驗室　《環時》反擊了：骯髒的公然愚弄！

天價「倒勾」買不起？這雙平民款AJ1摩卡配色　讓鞋迷花小錢就有高質感

潤寅再詐86.3億元！新增3銀行受害　楊文虎夫婦海外贓款遭追繳

Honda Jade 8月宣告停產　小改款車型也難救慘澹銷量

瘋電影／託陰2：布拉姆回來了　怨靈娃娃入侵童靈

法、西、義「死亡病例數大降」創下3、4月以來新低！疫情趨緩逐步解禁

台股早盤重挫逾300點！台積電跌破300元　指數失守10700點

東尼大木晃西瓜奶　這畫面錯過太可惜！！！

國際熱門新聞

美報告：中國1月隱匿疫情　同時狂買醫療物資

美國：病毒來自武漢實驗室有大量證據

為了金正恩　北韓國寶李春姬復出

新冠疫苗進入人體實驗！具大規模產能

網紅分析金正恩突現蹤：替身可能性非常大

烏茲別克新水壩3年就潰堤　10萬人撤離

撒1億買情趣內衣！金正恩「極致奢華生活」曝光

金正恩瑞士留學　熱愛籃球像鄰家男孩

全球近350萬確診！川普開跑2020總統大選

北韓槍擊南韓哨所　美國務卿：意外

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

宏都拉斯大使：邀台參加WHA是正確的事

金正恩「復活」沒事了？韓媒盤點四大致命危機

英相強生：醫師曾為宣布死訊做準備

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

那邊都沒洗！17歲弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫被臭到皺臉

辛龍「凌晨失眠心痛發文」18字深埋洋蔥

羅志祥洗白文瘋傳！周揚青打臉

萬里海灘驚見「露天活春宮」

周揚青「像活在垃圾堆」房間內部曝光！

2波鋒面雷雨彈　一周天氣圖出爐

家裡僅一間衛浴！夫妻停工要回台　母：防疫旅館價格高

雷／朴海俊吐真話：我後悔結婚！

高雄惡火現場內部畫面曝！起火點找到了

批愷樂沒才華遭砲轟！黃宥嘉反擊回應

桃園龜山3樓民宅大火！夫死妻重傷

馮提莫穿裸色透視裝　渾圓胸型全露

柾國96秒影片「破推特14年紀錄」

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

規模5.9地震晃一下！納骨塔骨灰甕墜落

更多

最夯影音

更多
柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD
《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面