烏茲別克花7年建水壩　「才3年就潰堤」10萬居民被迫離家

▲水壩潰堤，整排房屋只看得見紅屋頂。（圖／翻攝自Twitter「Jonas Astrup」）

記者張靖榕／綜合外電報導

中亞國家烏茲別克（Uzbekistan）一處新建好的水壩潰堤，很快淹沒下游地區，造成至少22個村莊、7萬名居民被迫撤離，其中55人送醫治療。從空中俯瞰這個「非自然洪災」的慘況，所有房屋道路和樹林都淹沒在黃水之中，只露出屋頂和樹梢。

綜合外電報導，新建好的水壩為「薩爾多巴水壩」（Sardoba Reservoir），位於烏茲別克東部，耗時7年建設，終於在2017年竣工，卻在不到3年的時間內潰堤。不只烏茲別克境內受影響，鄰國哈薩克的突厥斯坦地區也連帶遭殃。





▲居民來不及逃跑，必須搭直升機撤離。（圖／翻攝自Twitter「Jonas Astrup」）

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）發布推文，譴責烏茲別克官方在事發後，太慢發出警告，而且給予的洪水防控資料也太少。他表示該國超過2.2萬名居民因此必須撤離，而哈薩克已和烏茲別克政府展開交涉。

哈薩克和烏茲別克的受災居民人數約10萬人，許多人必須在屋頂上等待直升機救援。烏茲別克指出，檢察單位已經針對官方疏失，以及違反營造法規的情況展開調查。