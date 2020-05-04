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全球近350萬確診！川普開跑2020總統大選　義大利174死創「2個月最低紀錄」

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普拚防疫告一段落，開始拚2020總統選舉。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間4日上午4點30分，全球累計近350萬人確診、近25萬人死亡。義大利過去24小時新增174死，創下近2個月來最低紀錄；英國預料本周宣布逐步解封計畫；俄羅斯、土耳其及巴西的確診人數正在快速成長。

美國方面，累計151萬4340例確診、6萬7447死、篩檢總人口681萬6347人。隨著白宮不斷宣傳可以逐漸回歸正常生活的想法，疫災中心的紐約，中央公園2日竟出現滿滿的野餐人潮，彼此間也沒有明確的社交距離。

被新冠肺炎掩蓋過光芒的美國2020總統大選，共和、民主兩黨也蠢蠢欲動，總統川普為拚下個4年，急著想恢復競選行程。他4月30日已表示，會從下一周開始恢復全美各地的造勢大會，而競選行程重啟的首站，在美東時間3日晚間7點，他會參加《福斯新聞台》（Fox News）長達2小時的直播節目。

▲義大利佛羅倫斯一對情侶，封城期間在米開朗基羅廣場（Piazzale Michelangelo）自拍。（圖／路透）

▲義大利佛羅倫斯一對情侶，封城期間在米開朗基羅廣場（Piazzale Michelangelo）自拍。（圖／路透）

義大利方面，累計確診人數21萬717例、2萬8884死。單日新增174起死亡病例，直接較前一日的474人大減300例，創下3月10日至今，最低的單日通報死亡病例。

義大利已經準備好重新開放，將於當地時間4日開始，逐步解除歷經8個禮拜的封城措施。

英國方面，首相強生（Boris Johnson）及政府3月23日下令，全國居家禁足令，除購買民生必需品及藥物外，皆需待在家中，一天允許出門運動一次，其餘非必要商家及活動全數取消。這項命令於4月16日延長一次。

居家禁足令每三周一次的檢視期已經接近，強生政府將會在評估後，向大眾宣布是否延長。目前跡象顯示，當局可能採取逐步解封，避免一次全開導致疫情再起。

西班牙累計21萬6582例確診、2萬5100死；法國累計16萬8518確診、2萬4763死；德國累計16萬5532例確診、6848死；俄羅斯累計13萬4687確診、1280死；土耳其累計12萬6045例確診、3397死；巴西累計9萬7929確診、6777死，超越伊朗的9萬7424確診、6203死。

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