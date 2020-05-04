股東會防疫超前部署！　集保籲改採電子投票出席

記者鍾欣妍／採訪報導

股東會旺季來臨，今年四到六月就有1700家上市櫃公司要舉辦股東會，不過面對新冠肺炎疫情突襲，就怕人群聚集成為防疫破口，股東會防疫也要超前部署。

▲臺灣集保結算所股務部經理汪明琇呼籲，多用電子投票取代親自出席股東會。（圖／記者陳家豪攝）

臺灣集保結算所股務部經理汪明琇表示，主管機關3月即督導集保結算所洽股務機構及周邊單位共同研商，並發布股東會防疫指引，「如果股東沒有戴口罩，或者是量體溫兩次超過37.5度的話，就不能進入股東會會場，當然我們更鼓勵股東，直接用電子投票，這樣等於保護你我。」

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▲電子投票共有三途徑，包含集保e存摺APP、證券商下單APP和股東e票通網站。（圖／集保結算所提供）

號召全台投資人防疫動起來，其實上市櫃公司股東會投票，早在2018年就全面e化，現在除了透過電腦之外，利用手機動動手指，下載登入集保e存摺，或是利用證券商的下單APP，連結電子投票平台行使表決權，不論人在哪裡，都能輕鬆完成投票，且投票程序只需公司選擇、議案投票、董監選舉、確認完成簡單4步驟。

▲▼不管是透過電腦或手機進行電子投票，都視同親自出席股東會。（圖／記者陳家豪攝）

汪明琇強調，電子投票讓股東省去舟車勞頓之苦，不受距離限制，可同時行使多家發行公司股東會表決權，「依據公司法，電子投票視同親自出席，所以電子投票跟親自出席，股東會效力是一模一樣的，投票期間可以長達一個月，到股東會的前三天都可以投票，然後同樣可以拿到紀念品，權益不受影響。」

▲近三年股東常會親自出席人數超過200人場次逐年下降。（圖／集保結算所提供）

根據近三年股東會資料顯示，親自出席股東人數超過200人場次逐年下降，來到2019年只剩10場，占整體比例不到1%，集保強調投資人不需過於恐慌，因應疫情多多利用電子投票，便利行使股東行動主義之餘，共同扛起抗疫責任。