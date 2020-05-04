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瘋電影／託陰2：布拉姆回來了　怨靈娃娃入侵童靈

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文／賴賴

▲▼託陰2：布拉姆回來了。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這部電影充分說明，人在運氣差的時候，其實是可以不要做太大變動的，因為磁場如此，到哪都一樣，片中正因女主和小孩，在家中被壞人傷害，因過度驚嚇，兒子無法發聲，經心理醫師調解仍無改善，於是夫妻決定搬離原住屋，到鄉村山林別墅居住，過程流暢，雖然沒有驚喜，卻也不失打發時間，可以簡易的讓精神集中，不會看得辛苦。

湯姆漢克斯的前妻飾演媽媽，有一定程度的吸引力，恐怖片題材節省電影資本，在單一場景中完成，屬於喜歡恐怖片觀眾的偏好，但是類似題材太多，以至於想要突破瓶頸可謂難上加難，能夠不賠錢穩住票房，卻難以帶出口碑和創意，本片也一樣屬於及格，適合打發時間的娛樂電影。


片　　名：託陰2：布拉姆回來了
英文片名：Brahms: The Boy II
類　　型：恐怖、懸疑/驚悚
上映日期：2020-03-27
片　　長：01時26分
導　　演：威廉布萊特貝爾(William Brent Bell)
演　　員：凱蒂荷姆斯(Katie Holmes) 、 歐文約曼(Owain Yeoman) 、 拉爾夫伊尼森(Ralph Ineson) 、 克里斯多福康維里(Christopher Convery)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：CatchPlay


劇情大綱

為了讓家人享受恬靜生活，麗莎（凱蒂荷姆斯 飾）一家搬進了一棟郊區別墅，但兒子在樹林中挖掘出詭異的新朋友「布拉姆」，一個彷彿有生命、隨時都在看著你的陶瓷娃娃，卻成了麗莎噩夢的開始......。

▲▼託陰2：布拉姆回來了。（圖／yahoo）

▲湯姆克魯斯的前妻擔綱母親腳色。

▲▼託陰2：布拉姆回來了。（圖／yahoo）

▲外國人的娃娃尺寸實在不符合人體工學。

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