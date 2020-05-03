為了金正恩！「北韓國寶」李春姬出馬　罕見復出播報

▲金正恩神隱20天首次現身，北韓請出退休國寶李春姬復出報導。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者趙蔡州／綜合報導

每次北韓發生重大事件，北韓「國寶級」主播李春姬就會在鏡頭前現身，用她強勁有魄力的聲音進行報導。北韓官媒2日對外界公布，金正恩神隱20天後的第一個公開活動，為此2018年宣布退休的李春姬罕見現身，身穿招牌的粉色系韓服，在中央電視台播報相關消息，可見北韓也相當重視本次金正恩的亮相。

李春姬是北韓中央電視台的國寶級新聞主播，1974年起任職播報員後一直受到北韓政府重用，北韓媒體曾經以「嗓音強勁有魄力、號召力極強，每當發表聲明或講話時，能讓敵人們肝膽俱裂」、西方媒體「富於情感的」形容她的播報方式與嗓音。

▲金正恩神隱20天後的第一個公開活動，北韓中央電視台仍把李春姬請回來報導。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

所以只要北韓發生重大事件，包含發布金家兩代領導人金日成、金正日的死訊，北韓成功試爆第一枚氫彈、成功試射洲際飛彈等，還有兩韓領導人破冰的文金會、北韓與美國的川金會等，北韓中央電視台均是派出李春姬進行報導，她在鏡頭前的畫面可說是讓各國網友印象深刻。

據悉，李春姬儘管2011年就開始淡出螢幕，但只要北韓遇上歷史性的大事，她仍會出現在主播台報導，直到2018年底正式宣布退休。不過對北韓中央電視台來說，李春姬重要性顯然難以取代，金正恩神隱後的第一個公開活動，仍把李春姬請回來報導，也可見北韓極度重視金正恩本次的亮相。

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