快訊／安倍政府定調「全國緊急狀態延至31日」　最快明正式宣布

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本政府先前發布的「緊急事態宣言」6日即將屆滿，根據首相安倍晉三3日的最新說法，在他與經濟再生擔當大臣西村康稔、厚生勞動省大臣加藤勝信會談之後，決議把緊急狀態延至5月31日，並以此方向與諮詢委員會商討。

NHK稍早報導，安倍政府明（4）日就會正式決定延長緊急狀態的時限，也將同步調整「基本因應方針」。其中，基本因應方針方面，基於各地疫情狀況不同，將會有2種行動限制的方案，分別是維持現階段行動限制的「特定警戒都道府縣」以及允許放寬部分限制的「新生活方式」。

採取「特定警戒都道府縣」政策的地方共計13都道府縣，包括東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣、福岡縣、北海道、茨城縣、石川縣、岐阜縣、愛知縣及京都府。

其餘34縣的部分限制則有望放寬。共同社報導，在未出現群聚感染的機構設施，只要達到避免三密（密閉空間、人群密集及密切接觸）、實施入場限制、手部澈底消毒、戴口罩等前提，就能恢復部分使用，且具體政策由各企業來制定，但有發生群聚感染風險的活動與機構，政府將會繼續要求暫停營業或避免舉行活動。

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