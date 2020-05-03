西方政府秘密研究外流！　澳媒引15頁文件直指中國「銷毀疫情證據」

▲ 新冠肺炎已經奪走全球24萬人的性命。（圖／路透社）

文／中央社記者丘德真雪梨3日專電

澳洲媒體報導，一份西方國家的文件表示，新型冠狀病毒可能與雲南蝙蝠的病毒樣本極相似，當國際社會要求調查中國的呼聲高漲之際，中國卻蓄意掩蓋或銷毀有關疫情起源的證據。

媒體大享梅鐸旗下的雪梨「每日電訊報」（The Daily Telegraph）昨天報導，有外流文件顯示，中國蓄意掩蓋或銷毀有關疫情責任的證據。

報導提到，「每日電訊報」週末版（The Saturday Telegraph）掌握一份由多個西方國家政府編製的15頁研究文件。

文件提到，中國本來有多位醫生和科學家示警，但他們卻被噤聲甚至被「消失」；而中國政府隱匿2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的做法，已「危害到其他國家」。

文件表示，中國武漢一座實驗室曾利用基因改造技術，製造出無法治療且經由蝙蝠傳染給人類的致命冠狀病毒；在實驗室工作的，包括多名曾接受澳洲政府訓練和資助的中國科學家。

福斯新聞（Fox News）報導，這份研究檔案是由五眼聯盟的情報機構所編製的，五眼聯盟是指美國、加拿大、英國、澳洲和紐西蘭五國。

「每日電訊報」週末版表示，目前備受國際情報機構關注的是，疫情是否源自中國科學院武漢病毒研究所內一間由科學家石正麗領導的實驗室。

這份文件指出，實驗室曾有紀錄顯示，一些來自中國雲南省一座洞穴裡的樣本，經過與新型冠狀病毒（導致2019冠狀病毒疾病的病毒）比對之後，發現兩者的基因高度相似。

文件提到，中國當局一度「極力否認人傳人」、讓那些示警的醫生和科學家噤聲或「消失」、多個基因體研究實驗室的證據被銷毀，且要「洗白野生動物活禽市場」，並拒絕向那些正在研發疫苗的國際科學家提供活體樣本。

「每日電訊報」週末版報導，澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）和中國科學院至今仍有合作關係；中國科學院武漢病毒研究所團隊的重要成員曾在CSIRO的「澳洲動物衛生實驗室」（Australian Animal Health Laboratory）受訓或受僱。

報導提到，在武漢一座與活禽市場鄰近的實驗室裡，石正麗曾於50個病毒樣本中發現至少一個樣本的基因與新型冠狀病毒有96%的相似度。石正麗稍早在接受「科學人」雜誌（Scientific American）訪問時，一度因為擔心病毒可能來自她的實驗室而失眠。

雖然石正麗隨後改口說2019冠狀病毒疾病和她發現的樣本不符，但報導指出，由於中國政府對於國際社會討論要獨立調查疫情一事暴跳如雷，所以多個國際情報機構正在嚴密關注石正麗的研究室。

雖然美國代理國家情報總監格瑞尼爾（Richard Grenell）認為新型冠狀病毒並非人造；不過，報導中的文件卻指出，那是人造病毒。

文件指出，華南理工大學的科學家今年2月6日在網上發表論文，提到病毒「可能是源自武漢的一座實驗室；而涉及高生物危害風險的實驗室有需要加強安全措施」。不過，報告隨後自網上下架。

論文作者之一肖波濤教授隨後解釋，之所以下架是因為缺乏直接證據。但報導中的文件注意到，肖波濤的論文並未受到學術界質疑；美國外交關係委員會全球衛生問題高級研究員黃延中3月5日表示：「並無任何科學家確認或反駁有關論文。」

文件也提到，中國有多名醫生、社運人士、記者和科學家曾就疫情示警、採訪報導和發表評論，但隨後卻陸續消失；其中最引人關注的，是傳為「零號病人」的武漢病毒研究所研究員黃燕玲。

稍早社群網站上傳言黃燕玲是第一位受感染的病人，但她卻音訊全無，而武漢病毒研究所網站有關黃燕玲的資料也被刪除。但值得注意的是，武漢病毒研究所又在2月16日否認黃燕玲為零號病人，並表示她仍然在世。不過，外界至今仍未有黃燕玲的進一步消息。

文件指出，雖然有證據顯示中國在去年12月初就發生人傳人疫情，但卻直到1月20日後才願意承認；文件提到：「世界衛生組織（WHO）也是如此，儘管台灣政府早在12月31日就示警，還有香港多位專家也在1月4日就呼籲關注事件。」

文件表示，隨著1月23日武漢封城，中國不同省分和城市相繼實施嚴格旅遊限制；但進入2月後，從中國疫區搭乘國際航線飛往美國、義大利、印度、澳洲、東南亞國家的乘客卻高達數以千計。（編輯：郭中翰）