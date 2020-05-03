好想回家！印度18位工人藏身「水泥預拌車」　警察嚇呆...到底怎麼擠的？

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實習記者簡立宇／綜合報導

印度日前宣布鎖國直到5月3日，人民對總理莫迪的「政策突擊」措手不及，許多外地工人被迫待在政府臨時設置的庇護所中，鎖國不斷延長，不知何時能夠回家。有18位工人為了回家，躲在水泥預拌車中，希望能夠順道回家。

這輛水泥預拌車在2日被警察攔下，18位工人從預拌車水泥槽的小小孔洞中慢慢爬出，水泥槽中的高溫與窒悶讓人難以想像。根據警方表示，他們要從印度中部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）回到印度北方首府勒克瑙（Lucknow），開車超過1000公里，估計要開上整整25小時。

▼回家路途十分遙遠，擠在水泥預拌車中的18人到底如何撐過前面的10幾個小時車程。（圖／翻攝自google map）

不過因為這輛車實在太可疑，警方在距離印多爾（Indore）25公里遠的村莊攔截這輛車，沒想到打開水泥槽蓋，裡面躲了18個人。讓那18人與司機嘆惋的是，大概只剩下一半的路程就能到達目的地。

警方看著工人一個接著一個從水泥槽中爬出，本以為只能躲幾個人，沒想到一共塞了18個人，讓他們十分驚訝。這18人被送往當地醫療庇護所檢驗，水泥車司機遭到逮捕。

截至3日下午，印度確診37,336人，死亡1,223人，然而目前印度的篩檢率是世界最低，平均每百萬人僅有694人受過檢驗。