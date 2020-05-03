豪撒1億「買情趣內衣」！金正恩「極致奢華生活」曝光　一包名牌菸竟要價上千元





▲北韓領導人金正恩的綠皮火車。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩的一舉一動都受到外界矚目，但除了他在國際上的表現，更多人好奇的是他豪奢的生活方式。身價被估計最少有50億美元（約1500億元台幣）的他跟一般富豪一樣喜歡購置名車、投資房地產跟進口美食，而這一切的豪華生活卻都建立在貧窮人民的生活之上，形成了鮮明的對比。

金正恩神隱20天後終於於1日現身，也打破了病危、死亡傳言。不過就在他消失的期間，外媒指出雖然不知道人現在到底在哪，但有多個藏匿處可以供他選擇居住，在北韓的周圍據悉就有17座居所，其中一座即是先前一直被提到位於元山、擁有500公尺飛機跑道的別墅，外界發現他的專屬列車停在該處，並猜測他應該就是藏身在該處。





▲金正恩元山別墅。（圖／翻攝自Google Earth）

金正恩主要的居住地「龍城官邸 (Ryongsong Residence)」位於北韓首都平壤，該棟建築不僅可以防止核子攻擊，周圍甚至有多個軍事單位進駐，還有設置高壓電圍欄、地雷場當作保護，而建築地下則是擁有自己的火車站，以及連結其他建築物的地下隧道。

除了住的地方，金正恩更擁有屬於自己的私人小島，前NBA球星小蟲（Dennis Rodman）曾在2013年時向媒體表示，自己曾經去過金正恩的小島，這個島就跟夏威夷或是伊維薩島一樣十分美麗。此外，小蟲還提到金正恩擁有豪華的私人遊艇，高約為2.4公尺，由英國的船製造商所生產，價值約700萬美元，不僅擁有客艙、甲板還有可以容納10人的餐廳。

在代步方面，金正恩擁有價值數百萬美元的伊留申-62（Russian IL-62 ）客機，儘管沒有任何證據顯示他有飛航資格，但他卻表示過自己喜歡控制飛機的感覺；另外還有眾所皆知的豪華火車列車，據悉一共有90節車廂，裡頭有臥室、會議室等空間，裝飾的家具皆為外國製造，搭車的同時還會從「歡樂隊」挑選女子陪同，以增添樂趣。

報導中指出，「歡樂隊」約有2千名女子組成，清一色在醫學證明上被認為是處女，主要透過性來服務金正跟以及其他高層。金正恩的秘密后宮也是致使他揮霍的另外一個原因，2016年時他從中國進口高檔內衣，其中包過情趣內衣跟吊帶褲，一共價值270萬英鎊（約1億多元台幣）。

儘管先前受到國際制裁，但金正恩仍在2017年時花費了至少4億英鎊（約152億元台幣）的錢，進口包括樂器、酒和水上飛機；他個人收藏的手錶估計價值超過800萬美元（約3億元台幣’，其中最受到矚目的即是他在2019年，在一次視察導彈發射時手上所帶的IWC波托菲諾手錶，價值約為1萬英鎊（約38萬元台幣）。





▲金正恩戴名錶。（圖／朝中社）

不管北韓人民是否仍處於糧食不足的狀態下，金正恩的胃口卻偏好鵝肝、龍蝦、魚子醬等高級食材，除了會戴上自己的廚師團隊出差，吃飯前還會有專人測試菜餚是否遭到下毒。上等的食材就要配上價格高昂的酒類，他每年被預估花上2100萬英鎊（約8億元台幣）‘的價格購入洋酒，同時煙也只抽Yves Saint Laurent製造的名牌菸，一包售價31英鎊（約1178元台幣）；如同許多有錢人一樣，金正恩也有養馬的嗜好，根據俄羅斯海關的數據，2010到2019之間，他一共購進138匹純種馬，至少花了59萬美元（約1770萬元台幣）。

▲▼金正恩喜愛購買名車及養馬。（圖／達志影像／美聯社）