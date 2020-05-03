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大阪府搶先全日本！訂標準盼解除限制　安倍明決定是否延長緊急狀態

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▲▼ 新冠肺炎,日本,東京,口罩,社交距離。（圖／路透）

▲東京都及大阪府的疫情嚴重。（圖／路透）

文／中央社東京3日綜合外電報導

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重的東京都，及第2嚴重的大阪府，單週新增病例已趨緩，讓大阪府政府率先決定訂定標準，盼解除相關限制讓社會經濟活動回歸正常。

日本經濟新聞及讀賣新聞報導，日本政府將於4日宣布延長「緊急事態宣言」約一個月，大阪府政府將在5日決定詳細標準。一旦大阪府屆時單獨解除經濟活動限制，將造成與鄰近的兵庫縣與京都府等人員往來增加，有可能讓疫情再度擴散，接下來似乎有必要跟中央及地方政府進行協調。

▲▼ 新冠肺炎,日本,東京,口罩,社交距離。（圖／路透）

●東京單週新增病例減少約4成

東京都內4月26日到5月2日的一週內，共新增641人確診感染，相較單週新增最多確診病例1074人的4月中旬，已減少約4成，雖然民眾避免外出等發揮一定效果，但也有看法認為不能因此鬆懈。

東京都政府認為，「雖然看起來似乎已過了疫情高峰，但只要有厭倦自肅（自我克制）而在黃金週長假出遊的民眾增加，就會讓至今所做努力化為泡影」，持續籲請東京都民眾配合。

根據東京都政府公布的資訊，3月29日起單週確診人數為527人，但4月5日起單週倍增到1011人，4月12日起更以1074人創單週新高紀錄。

日本政府4月7日先針對7都府縣公布「緊急事態宣言」，東京都政府也提出正式防疫對策，從4月19日起就減少到單週862人。

▲▼ 日本東京都知事小池百合子。（圖／路透）

▲日本東京都知事小池百合子。（圖／路透）

有關病例感染源，無法掌握感染途徑的比率從高峰時的逾7成，到目前已降到4成左右；東京都近期確診病例多數疑來自醫院的院內感染，或是家庭內的感染，且PCR檢查數也增加到每週1000件以上。

日本政府厚生勞動省群聚感染對策小組成員、北海道大學教授西浦博說，東京都內的確診人數開始明確減少；東京都醫師會表示，都內醫療機構一度出現接收患者逼近臨界值的情況，目前也有所改善。

不過，東京都醫師會副會長豬口正孝日前也說，看來正逐漸跨越危機，但因為仍然沒有疫苗及治療藥物，還是必須為可能出現的「第2波疫情」做好準備。

東京都內疫情高居日本各地區之冠，有看法認為跟3月底連假正好碰上賞櫻季有關，東京都知事小池百合子昨天受訪時說，目前都內確診人數還很多，再度呼籲民眾對疫情保持警戒。

▲▼ 日本電車,口罩,通勤族。（圖／路透）

●大阪正研擬退場策略

大阪府政府領先其他46都道府縣，昨天在大阪府防疫對策本部會議上決定，將自行設置解除店家停業及民眾避免外出的標準。

大阪府知事吉村洋文說，為了讓社會經濟活動能回歸正常，有必要設置一個標準。

目前已知標準之一，就是基於醫療機構的病床數與住院患者人數的「病床使用率」。大阪府正以重症患者病床使用率低於50%、中等及輕度症狀病床使用率低於60%為主軸，研究階段性解除經濟活動限制的方案。

大阪府內上述2個病床使用率目前都已低於50%及60%，大阪府政府將參考未來病毒檢查確診比率等，來判斷能否在15日解除相關限制。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,日本。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本境內迄今已有1.4萬人染疫。（圖／達志影像／美聯社）

大阪府目前確診人數超過1600人，在日本排名第2嚴重，但到5月1日的最近一週內，新增確診人數193人，相較4月上旬以來連續3週單週新增都在350多人到370多人相比，可說已大幅減少，且無法掌握感染源的比率也降低，大阪府政府正在打造一個易於找出退場策略（exit strategy）的環境。

有關籲請業者暫時停業，小池百合子昨天跟吉村等人進行視訊會議時說，會來研究東京都的退場策略。

●緊急事態宣言始末

世界衛生組織（WHO）一月底宣布2019冠狀病毒疾病構成「國際關注公共衛生緊急事件」，是史上第6度，但日本政府對是否在境內公布「緊急事態宣言」，一直採取審慎保守態度，也讓日本各界從3月開始不斷呼籲政府公布。

日本政府內慎重派居上風，考量一旦公布「緊急事態宣言」，國內「自肅」（自我克制）的心理將更加強烈，無可避免會對日本經濟帶來更大影響；日本政府相關人士說，「考量到對經濟帶來的影響，就不是那麼簡單的事」。

但日本境內疫情後來出現關鍵變化，進入4月後，東京都內確診病例數連續2天破百例，5日新增143例再創當地單日新高紀錄，讓日本首相安倍晉三判斷已有公布「緊急事態宣言」的必要。

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

距離WHO宣布「國際關注公共衛生緊急事件」的2個月後，安倍4月7日在聽取專家意見並赴國會報告備詢後，基於「新型流感對策特別措施法」首度公布「緊急事態宣言」，以東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣及福岡縣等7都府縣為實施對象，時間到5月6日止，為期約一個月。

在「緊急事態宣言」公布後，日本境內疫情持續延燒，加上部分未被納入「緊急事態宣言」的府縣對中央政府作法頗有微詞，就在距首波「緊急事態宣言」才9天後的4月16日，安倍再公布第2波「緊急事態宣言」，將適用對象從原本的7都府縣，擴及全境47都道府縣，期間一樣到5月6日。

基於境內疫情延燒，有必要持續減少人際接觸，安倍一日表示，6日就要屆滿的「緊急事態宣言」將以全境為對象，以延長一個月進行相關協調，並於4日正式做出決定。

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