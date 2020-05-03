　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「禁止探監」拚防疫！委內瑞拉囚犯越獄引暴動…慘釀47死、75傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲委內瑞拉,洛斯亞諾斯監獄,Los Llanos,暴動,抗議。（圖／路透）

▲委內瑞拉「洛斯亞諾斯監獄」（Los Llanos）為了防疫禁止探監，引發暴動。（圖／路透）

文／中央社卡拉卡斯2日綜合外電報導

反對派議員與人權團體今天表示，委內瑞拉西部一座監獄爆發暴動，目前已造成至少47人死亡、75人受傷。反對派議員指出，暴動起因是由於當局禁止家屬探監帶食物給囚犯。

洛斯亞諾斯監獄（Los Llanos）所在的波圖格薩州（Portuguesa state）議員馬蒂內茲（Maria Beatriz Martinez）告訴《法新社》，「目前我們可以證實有47人身亡、75人受傷。」

人權團體委內瑞拉監獄觀察（Venezuelan Prison Observatory）也給了同樣的數據，形容這場暴力事件根本是「屠殺」。馬蒂內茲和委內瑞拉監獄觀察都證實所有死者均為被關押者。

《法新社》檢視軍方昨天提出的報告，內容指出位於瓜納雷市（Guanare）的這座監獄受刑人昨晚在一場「企圖大規模越獄行動」中開始破壞「監獄周圍的安全圍籬」，進而爆發暴動。報告還指出，典獄長也有受傷。不過，馬蒂內茲駁斥軍方說法，稱暴動是由一群囚犯策，「因為他們無法獲得食物」。

▲委內瑞拉,洛斯亞諾斯監獄,Los Llanos,暴動,抗議。（圖／路透）

▲洛斯亞諾斯監獄（Los Llanos）囚犯的家屬抗議。（圖／路透）

《路透社》報導，馬蒂內茲表示，當局為遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在擁擠的監獄中擴散，下令禁止家屬探監帶食物給受刑人，後來便發生暴動。這類限制已在數個國家監獄引發暴動，包括義大利。阿根廷囚犯上個月也因為擔心染疫，要求當局釋放部分受刑人而爆發暴動。

委內瑞拉迄今記錄到逾330例確診，其中包括10例病故，不過當局表示國內監獄目前尚未傳出確診病例。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

ET快訊
連假小確幸「+0」回來了！漢堡買1送1、超商冰品第2件0元
快訊／4國中生相約台東海邊玩水！1人溺水命危搶救中
快訊／「加零」回來了！被境外移入中斷1天　今又能吃龜苓膏
快訊／男子離奇陳屍大甲溪畔！友探訪驚見他「身中多刀」慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

感謝「救命之恩」！　英相強生「替兒子取名」致敬醫師

金正恩「用假名瑞士留學4年」　師生憶：和善、熱愛籃球的鄰家男孩

地位僅次總統！捷克參議院長：若訪台可展現「重視自由民主」

西班牙「封鎖7周」鬆綁！民眾搶「解禁第1秒出門」清晨街道湧運動人潮

義大利死亡人數下滑…突「單日激增至474死」！近7成來自倫巴底

五眼聯盟15頁情報文件　揭露「中國隱匿疫情」害死全球幾十萬人！

金正恩消失！《外交政策》提出3大可能：他還會神隱一陣子

遠離病毒最後淨土！全球33地區「通報0病例」　共同特點曝光

加州擬「關閉所有海灘」　佛州下周「逐步解封」邁阿密維持禁足令

川普：中國「盡其所能讓我敗選」！　稱北京「防疫方式」就是證據

躲不掉！水泥車從後方「突切車道」　女騎士遭爆頭...網怒：自己造死角？

疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

大陸漁船越界捕魚蛇行拒檢　海巡驚險追捕「跳船」逮6人

曾之喬、劉品言世紀合體「我們是Sweety」　自虧：我們是史上跳舞最爛的女子團體

打拋肉用九層塔炒＋番茄是死罪！ 泰國人崩潰怒吼...網驚：以前吃錯了

警鈴狂響！三寶硬闖平交道卡中間 女伴急撐柵欄...他傻眼：白癡嗎？

慶0確診！姓名有「玲、婷、豪」　購買AirPods耳機價格省888元

金正恩「復活」沒事了？韓媒盤點四大致命危機：手腕超不自然彎曲

大阪府搶先全日本！訂標準盼解除限制　安倍明決定是否延長緊急狀態

世界地標接力「點燈」致敬抗疫人員　最後一棒「艾菲爾鐵塔」美呆了

「禁止探監」拚防疫！委內瑞拉囚犯越獄引暴動…慘釀47死、75傷

感謝「救命之恩」！　英相強生「替兒子取名」致敬醫師

金正恩消失20天露面「右手多一道神秘疤痕」！　專家：心血管手術

「視訊譚德塞」畫面曝光！　友邦宏都拉斯大使要求讓台參加WHA

金正恩「用假名瑞士留學4年」　師生憶：和善、熱愛籃球的鄰家男孩

趁隔離無人闖迪士尼園區　美國男子野營3天「被逮前還在睡」

公衛專家打臉印度「群體免疫」政策　4萬台呼吸器撐13億人口

玻利維亞軍機才剛起飛就墜毀　4西班牙人「回國夢碎」全喪生

黃明志宅家創作產量驚人...自爆「補陽妙招」：拼命使用它！

楊冪「11歲暴牙舊照」曝光瘋傳整容　真相曝光：100%人間洋娃娃！

案430台日雙重國籍「超長旅遊史」被罵爆　陳時中緩頰：大家都是國民

防疫超優「AIT支持挺進WHA」　陳時中：這次大家都看到台灣了！

新冠肺炎累計332人解除隔離　連續21天「無本土個案」

連假小確幸「+0」回歸了！漢堡買1送1、超商冰品第2件0元　餐飲優惠一次看

中職閉門賽將解封「不用假人了」　陳宗彥：初步開放每場250人

天氣愈來愈熱新冠病毒會怕？張上淳籲「全新病毒」不能大意

中職二軍／羅力復出首戰　先發4局狂飆7K無失分

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

國際熱門新聞

即／北韓突射槍彈「擊中南韓哨所」

金正恩瑞士留學　熱愛籃球像鄰家男孩

獨養8子！窮母「煮石頭湯」哄孩子有飯吃

金正恩右手腕內側多一道神秘疤痕

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

金正恩坐著抽菸　還搭車盤腿

炒股8天賺千萬　老闆全分給員工

川普擬找5國連署「要求譚德塞邀台出席WHA」　專家說話了

五眼聯盟報告揭中國隱匿疫情證據

金正恩現身剪綵！網看背板日期嚇壞

金正恩重磅歸來！川普「一句話」網怒爆

北韓曝金正恩影片　走路姿勢僵硬

金正恩回歸　他驚見照片藏玄機

金正恩「得意笑臉」現身！黃創夏：這2人危險了

更多熱門

相關新聞

敦睦艦隊官兵3日「出關」二篩　下午指揮中心說明結果

敦睦艦隊官兵3日「出關」二篩　下午指揮中心說明結果

海軍敦睦艦隊磐石艦自上月18日爆發官兵染疫後，國防部緊急下令隔離744人。由於3日凌晨隔離屆滿，檢疫人員上午已針對剩下約3百名官兵進行二篩，其結果將於下午2時許在中央流行疫情指揮中心記者會上宣布。對此，國防部表示，若官兵順利結束隔離，未來7天將返家自主管理。

油價明天起調漲0.1元　加油要快才能省荷包

油價明天起調漲0.1元　加油要快才能省荷包

NBA在復賽場地安排球員家屬住所

NBA在復賽場地安排球員家屬住所

1968 APP新北僅15處納入　侯友宜坦言：幫助不大

1968 APP新北僅15處納入　侯友宜坦言：幫助不大

NBA總管們擔心年長教練疫情

NBA總管們擔心年長教練疫情

關鍵字：

委內瑞拉監獄暴動世界疫情新冠肺炎新冠病毒

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「五一金正恩」怪怪的　王定宇：替身冒牌貨！

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

即／北韓突射槍彈「擊中南韓哨所」

750萬X6M新車狀況不斷！車吊2樓高嗆：BMW爛爛爛

台灣0確診破功！網友見案430旅遊史氣炸

快訊／全台有感！11：24規模5.9地震　最大震度4級

高雄清晨火警5人無生命跡象！一家都是醫生

周揚青「一個符號」酸爆愷樂！

高雄透天厝清晨火警！5人皆無生命跡象

快訊／11：24地牛翻身！　初判震度3級

羅志祥「危險對話」被挖出！

夫婦西非返台確診　空服：上機狂吃喉糖

「親吻病高燒7天」無藥醫　媽驚：沒親兒子

國中女師偷吃同校體育師！對話曝「水中交纏」癖好

金正恩瑞士留學　熱愛籃球像鄰家男孩

更多

最夯影音

更多
躲不掉！水泥車從後方「突切車道」　女騎士遭爆頭...網怒：自己造死角？

躲不掉！水泥車從後方「突切車道」　女騎士遭爆頭...網怒：自己造死角？
疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面