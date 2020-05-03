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感謝「救命之恩」！　英相強生「替兒子取名」致敬醫師

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▲▼ 英國首相強生和女友。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國首相強生（左）和未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）替兒子取名時向拯救他性命的醫師致敬。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者戴雅真倫敦2日專電

英國首相強生（Boris Johnson）感謝醫師對他的救命之恩，把兒子命名威爾弗雷德．勞瑞．尼可拉斯．強生（Wilfred Lawrie Nicholas Johnson），尼可拉斯是為了感謝兩位都叫尼克的醫師。

強生的未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）4月29日在倫敦一家醫院產下一名男嬰，母子均安，據知強生在未婚妻生產時陪伴在旁。

強生3月27日確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），一度入住加護病房，在染疫一個月後重返工作崗位。他出院後曾發布懇切的道謝影片，感謝住院時醫護人員對他的照顧。

《獨立報》報導，席孟茲在私人Instagram帳號張貼她自己抱著兒子的照片，「介紹生於2020年4月29日上午9時的威爾弗雷德．勞瑞．尼可拉斯．強生」。

她表示，寶寶的名字是威爾弗雷德．勞瑞．尼可拉斯，其中威爾弗雷德是強生祖父的名字，勞瑞是席孟茲祖父的名字，尼可拉斯則是為感謝救了強生一命的兩位醫師普萊斯（Nick Price）與哈特（Nick Hart）。

《英國廣播公司》（BBC）記者布雷克（Jonathan Blake）表示，強生要用兒子的名字來感謝醫師，可見他經歷了如何危險的生死關頭。

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