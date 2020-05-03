世界地標接力「點燈」致敬抗疫人員　最後一棒「艾菲爾鐵塔」美呆了

▲艾菲爾鐵塔的夜景，不滅的燈火在黑夜中象徵希望。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國紐約帝國大廈（Empire State Building）發起「#HeroesShineBright」活動，向所有抗疫工作人員致敬，做為壓軸的巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）2日晚上8點（台灣時間3日凌晨2點）在黑夜中點燃白色燈光，場面非常壯觀。

管理艾菲爾鐵塔的公司SETE表示，希望參與活動、點燃白光能帶給所有人勇氣與關懷。在燃燈後半小時，巴黎其他地標也陸續點燃燈火，「20世紀蒙巴納斯摩天大樓」（20th century MontparnasseTower）以紅白變換的燈光，象徵「跳動的心臟」，讓整座巴黎城市感染歡欣的氣氛。

為期9天的「#HeroesShineBright」活動從24日於紐約首先展開。紐約以不同顏色象徵不同族群，不管是醫護人員、運輸工人、軍警單位等等，大家都辛苦了！

另外，世界各地也有許多地標參與活動，例如最先響應的是荷蘭鹿特丹的歐洲之桅（Euromast）、美國芝加哥360觀景台（360 Chicago ）、阿拉伯聯合大公國的哈里發塔（Burj Khalifa）、加拿大國家電視塔（CNTower）、澳門塔（Macau Tower）、韓國釜山塔（Busan Tower）、俄羅斯歐斯坦基諾電視塔（OstankinoTV）、愛沙尼亞塔林電視塔（Tallinn TV Tower）、斯洛伐克幽浮觀景台（OVNI Tower）。