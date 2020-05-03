仍在疫情風暴中！4月出口金額有壓力　估較去年同期衰退「連二黑」

▲新冠肺炎疫情仍持續延燒中，4月出口金額仍不樂觀（圖／記者林世文攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部週五（8日）將公布4月進出口的統計情況，但仍受到新冠肺炎（COVID-19）疫情風暴中，因此4月的出口恐怕持續相較去年同期下滑，根據財政部日前預估，在衰退2.5%到年增0.5%之間。

由於新冠肺炎疫情，各國3月壟罩在疫情風暴當中，使得我國的出口值年減0.6%轉黑；4月仍有封城效應、航班縮減以及石油價格震盪等因素，恐怕也很難轉紅。

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台經院認為，隨著各國陸續升級的防疫措施，經濟幾乎停擺，歐美的製造業景氣幾乎萎縮，台灣也可能在第2季面臨挑戰。各國政府雖推出紓困方案維持經濟動能，但是擴大財政政策、貨幣寬鬆政策以及國際原物料走跌等，仍為我國的經濟帶來不確定因素。

中經院指出，就製造業採購經理人指數來看，今年第二季、第三季產業情勢仍難以樂觀。

財政部官員則表示，從2月出口電子類強，各國相繼封城、關閉機場與航線等，並要求民眾居家自主健康管理，進而帶動遠端工作3C產品、智慧手機需求提高，加上宅經濟興起等因素，廠商貨品供不應求且持續拉貨，我國積體電路等電子零組件產品因此出口暢旺。

但相對來說，OPEC最大成員國沙烏地阿拉伯與俄羅斯價格戰等，石油價格下滑礦產品、化學品及塑橡膠等需求下滑、價格走弱，出口值連帶呈現下滑。

財政部統日前預估，4月進出口統計，財政部預估4月出口動能較3月下滑，約在年減2.5％～年增0.5％之間。財政部表示，由於 5G 通訊、高效能運算、人工智慧等新興科技持續推展，遠距會議、教學等宅經濟商機加速崛起，廠商調升在台產能配置之趨勢延續，均有利挹注我國出口，惟新冠肺炎疫情擴散至全球，各國紛紛採行邊境管制、隔離等防疫措施，直接衝擊消費、投資及生產活動的運行，第 2 季出口勢將面臨相當壓力。