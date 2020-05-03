股神巴菲特Q1損失慘重　波克夏海瑟威狂虧497.5億元

▲ 波克夏海瑟威公司（BERKSHIRE HATHAWAY）執行長巴菲特（Warren Buffett） 。（圖／達志影像／美聯社）



記者余弦妙／綜合報導

2020巴菲特股東大會於3日清晨舉辦，由於今年受到新冠肺炎疫情影響改由線上直播進行，而美國股神巴菲特（Warren Buffett）所掌管的控股公司「波克夏海瑟威」（Berkshire Hathaway）公布第一季財報，當季虧497.5億元(約1兆4925億元新台幣)，波克夏A股每股虧3萬0,653美元。

在股東大會開始前，波克夏就公布了第一季的財報，從財報上可以看到波克夏在第一季淨利虧497.5億元、A股每股盈餘虧3萬0,653美元，較去年同期淨利216.6億美元、每股盈餘1萬3,209美元來看大幅衰退，其主因就是受到今年3月美股崩跌影響。

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此外，波克夏在第一季的表現甚至將前一季的537億美元未實現損益獲利表現完全抵銷，甚至產生高達545.2億美元未實現損益虧損表現，讓公司整體獲利遭到拖累。

對此，巴菲特認為，季度運營利潤增長了6％，至58.7億美元，約合每股A類股3,624美元，55.6億美元，即約合3,388美元。會計準則要求波克夏報告未實現的股票損益與收益。這導致波克夏海瑟威公司的淨結果出現巨大波動，巴菲特認為這毫無意義。

波克夏海瑟威公司表示，波克夏海瑟威的大部分業務都受到了新冠肺炎疫情的傷害，其影響範圍從「相對較小到嚴重」不等，4月份被列為「重要」業務的收入已明顯放緩。