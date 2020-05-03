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跑完84快速公路！小老婆「鬍渣Man樣」超滄桑　過來人有感：黃昏夜更刺激

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲跑快速公路，回家看到「小老婆」長鬍渣，讓原PO超想哭。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少男人都把車當成是「小老婆」一樣呵護，喜歡愛車乾乾淨淨、亮到反光。日前有一名男網友騎著寶貝重機跑84快速公路，結果回到家看到「小老婆」居然長出鬍子，這幕「鬍渣Man樣」讓他差點暈倒，直呼「我真的，不知道要說什麼了」。一行字充滿欲哭無淚的心情，搭配上照片，讓其他人忍不住笑噴。

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出兩張照片，只見他的重機明明是白色外殼，但此刻車頭卻都是一斑斑的黑灰色點點，乍看之下就像是泥沙或髒水濺到重機。原PO接著文中直呼「跑84快速公路……我真的，不知道要說什麼了……」，最後還附上2張大哭的表情符號，難受的心情不言而喻。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO跑快速公路撞上蚊蟲雨，結果超慘烈。（圖／翻攝自爆怨公社）

原來是男網友騎在快速公路上，難免會有各種飛蟲出沒，他還在留言處透露，「是西濱到玉井那段，半路還特別停下來洗安全帽，不然真的是看不到路了」，而且這些蚊蟲都乾掉了，害他在洗車時不敢刷太大力。原PO更無奈的說，他的安全帽透氣孔還因為塞滿蚊子、有味道，應該是要丟掉了。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲看到這一點點的蟲泥，讓車主的心也碎成一片。（圖／翻攝自爆怨公社）

就有不少網友深有同感，「傳說中的自殺式攻擊」、「唉，白色，我很有感覺」、「那邊黃昏夜晚真的很刺激」、「我是洗車業的，有時候真的很不想碰到這種，當你藥水跟高壓沒沖乾淨的話，會擦到手軟」、「體驗過……有種下雨的觸感……蚊子雨。」

看到照片後，還有人忍不住笑噴，「多騎幾次就能免費改車色囉～（限車頭」、「祖宗18代都在你車上了」、「先唸個經超渡一下」、「覺得應該先放佛經吧」、「這些蚊子，都不好好維持1.5公尺社交距離」、「不小心就笑出來了，你一定是蚊蟲界的傳奇」、「一開始我以為是金蔥」、「移動捕蚊拍。」

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