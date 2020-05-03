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甜頭愈來愈少！合庫美元優利定存　最高利率保住1%

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，金錢。（圖／pixabay）

▲隨著金融市場震盪，美元定存甜頭愈來愈少。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

新冠病毒（COVID-19）疫情爆發，全球金融市場動盪不安。美國聯準會在3月份大幅度降息後，美元基準利率已逼近零。各銀行的美元優惠利率「甜頭」愈來愈少，以合庫明（4）日的美元優利定存來說，9個月期最高利率為1%，最高利率仍保持在1%。

外銀的星展銀雖有高達1.85%，但是要一次拿出10萬美元。星展銀鎖定豐盛理財客戶，只要單筆10萬美元以上、存款餘額不可超過30萬美元，可享1.8%高利優惠，全新豐盛理財客戶存款年息可提高至1.85%。

請繼續往下閱讀...

合庫表示，觀察國人投資外幣存款仍偏好美元，合庫為回饋廣大客戶長期支持，在這溫馨的五月天，特別推出期間限定的高利率、低門檻專案。

合庫美元定存優利專案，活動期間自5月4日至5月22為期三週，不限新舊資金，只要單筆存款達5,000美元以上，不論是網銀轉存、分行臨櫃，均可依投資期別，選擇承作定存3個月期0.65%、6個月期0.75%，以及9個月期年利率高達1%。

為響應政府防疫政策，滿足民眾居家理財需求，合庫持續優化數位平台及網路銀行功能，外幣理財需求的客戶，線上結匯立即享有美元3分，歐元、英鎊5分等多種幣別加減碼匯率優惠，還能運用網路定期定額、週期性預約結匯功能分批購入外幣，分散匯率風險。

另有針對外幣數位存款客群，合庫也提供「ｅ起高利多，外幣高利活存」優惠專案，只要是新客戶開立外幣數位存款帳戶，存滿美元500元、人民幣5000元起，美元及人民幣活期存款利率享有六個月定存利率，最高限額美元3,000元、人民幣20,000元；舊客戶亦可享有美元及人民幣一個月定存利率，優惠期間至明（2021）年6月30日。

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