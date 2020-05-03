趁隔離無人闖迪士尼園區　美國男子野營3天「被逮前還在睡」

▲佛羅里達州的迪士尼探索島遊客如織，關閉園區期間成為「野營樂園」。（圖／flickr/cc 2.0 by Michael Gray）



實習記者簡立宇／綜合報導

能在空無一人的遊樂園遊蕩，也許是偶像劇情節裡浪漫的展現，但同樣的情景發生在美國，可是結局可能不太浪漫。佛羅里達州的迪士尼樂園在3月中旬關閉，42歲的麥奎爾（Richard McGuire）在隔離期間，跑到迪士尼樂園中的「探索島」（Discovery Island）區域，宛如「荒島求生」在該區住了2到3天。

根據《每日郵報》報導，當警方趕到探索島外，用大聲公呼喚麥奎爾離開園區，然而因為他「睡太熟」，警方只好進入島中搜索，甚至出動船隻、直升機。當警方逮捕睡眼惺忪的麥奎爾時，他還聲稱「不知道這邊禁止進入」，讓警方哭笑不得，因為四周貼滿了「禁止進入」的標示。

探索島四周環湖，有迪士尼的保全在4月30日看到麥奎爾使用公司的船隻，那時他已經在島上住了2到3天了，本來他計畫在「無人島求生」一週，但是警方到來破壞他的計畫。麥奎爾恐怕將面臨刑期，並且終生禁止進入迪士尼相關產業。

42歲的麥奎爾來自阿拉巴馬州，被逮捕後，他表示一個人住在神秘島上，簡直就像身處「熱帶天堂」。這座神秘島在1974~1999年為開放參觀景點，有許多鳥類與動物，被迪士尼收購後變成「動物王國」的一環。