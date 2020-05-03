巴菲特認抄底航空股失敗　已清倉美四大航空公司股份

▲美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

記者余弦妙／綜合報導

2020巴菲特股東大會於3日清晨舉辦，由於今年受到新冠肺炎疫情影響改由線上直播進行，此次股東們將不會到「股神」巴菲特故鄉奧馬哈現場出席。巴菲特的老搭檔芒格缺席本次會議，取而代之的是57歲的伯克希爾副董事長阿貝爾。

綜合外媒報導，巴菲特於昨日舉行2020股東大會中，承認自己抄底航空股犯了錯，巴菲特說，自已在評估航空公司股票時犯了一個「可以理解的錯誤」，由於新冠疫情導致的幾乎全球範圍內的旅行停止，它們的價格急劇下跌了。

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巴菲特坦承，「事實證明，我對這項業務的看法是錯誤的，這不是四位優秀的CEO的錯。 相信我，現在作為一家航空公司的CEO可不是什麼好玩的事情。」，另位，巴菲特也說，不知道從現在起3到4年後，航空旅行需求是否會恢復到去年的水平，因為飛機太多了。

巴菲特指出，本身已退出了在美國最大四家航空公司的投資，分別是美國航空、達美航空、美國西南航空和美聯航。巴菲特說「當我們出售某個股票時，往往會是出售我們持有的全部股份，不僅僅是減持倉位。」

另外，巴菲特也提到，近幾個月來，由於新冠病毒在世界範圍內的傳播，很多行業都面臨巨大壓力，而旅遊業一直是受影響最嚴重的行業之一。具體來說，航空公司在這場危機中遭受了不成比例的痛苦，大流行病已使航空業發生了非常重大的變化。未來顯得模糊不清，尤其是旅遊、航空、郵輪、酒店行業，影響巨大，現在要購買航空公司股票風險更大。

此外，巴菲特說，普通投資者應該在很長一段時間內購買廣泛的市場，而不是聽從其他人的選股建議。自身認為，對大多數人來說，最好的辦法是擁有標普500指數基金。人們花很多錢購買這些建議，他們真的不需要，如果你押注於美國，並維持這個倉位幾十年不變，你會做得比購買美國國債好得多，或者比跟隨那些告訴你投資什麼的人好得多。

巴菲特在股東大會上表示，4月份伯克希爾回購了4.26億美元股票，但是同期賣出股票65.09億美元，淨賣出60億美元股票。

